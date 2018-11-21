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В России расследуют гибель человека в московском аэропорту

© Sputnik / Максим Блинов
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Тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта "Шереметьево", следователи начали доследственную проверку.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Комиссия расследует инцидент с гибелью человека на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

Тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. Следователи организовали доследственную проверку. По уточненным данным, это гражданин Армении, депортированный из Испании.

"Создана комиссия… Расследование только началось", — сказал Нерадько журналистам в кулуарах форума "Транспорт России", отметив, что расследование займет 10 дней.

Руководитель ведомства добавил, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".

Теги:
Москва, Россия, аэропорт, Шереметьево


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