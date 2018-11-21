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Бесхозные боеприпасы нашли и обезвредили в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
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Местный житель нашел гранату и боеприпас от гранатомета в районе Маяка в среду 21 ноября.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Бесхозные боеприпасы были найдены в Сухуме в среду 21 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

Местный житель наткнулся на гранату и боеприпас от гранатомета в районе Маяка.

"Недалеко от мусорных баков мужчина увидел ручную гранату и боеприпас от гранатомета, чтобы обезопасить себя и окружающих, решил выбросить их в трубу, а после вызвал МЧС", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС выехали на место, изъяли боеприпасы из трубы и обезвредили их.



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