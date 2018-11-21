Череп мамонта и жилище первобытного человека нашли в Подмосковье

Череп мамонта с кладом внутри обнаружили археологи на Зарайской стоянке в Московской области.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. На Зарайской стоянке в Московской области археологи обнаружили жилище первобытного человека, а также череп мамонта, в котором был спрятан клад, сообщает сайт Министерства культуры Московской области.

Руководитель археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Лев рассказал, что клад представляет собой кремниевые изделия и заготовки для орудий.

© Foto/ Министерство культуры Московской области Раскопки на Зарайской стоянке

Ученые обнаружили останки жилища первобытного человека, а также кости, зубы и бивни мамонта. Кроме того, они раскопали очаг, заполненный пережженными костями животных, и нашли на всей площади раскопок пятна угля и красной краски, которые маркируют уровень поверхности, где жили древние люди. В последний день исследований удалось обнаружить листовидный бифасиальный наконечник — это первая подобная находка на Зарайской стоянке.

© Foto/ Министерство культуры Московской области Раскопки на Зарайской стоянке

Подобная находка на этой территории - редкость, последняя датирована 2005 годом, отмечается в сообщении.