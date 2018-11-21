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Песков: нет оснований не соглашаться с итогами выборов главы Интерпола

РИА Новости
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Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду 21 ноября был избран новым президентом Интерпола. На этот пост также претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Оснований не соглашаться с итогами выборов главы Интерпола нет, но выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

© Foto/ interpol
Стало известно имя нового президента Интерпола

"Выборы есть выборы. В данном случае на выборах победил кандидат из Южной Кореи. Мы сожалеем, что это не наш кандидат, но, тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов. Но в то же время, если абстрагироваться от этой ситуации, конечно, если еще раз вспомнить недавние заявления, звучавшие из различных столиц, то можно, конечно, говорить о том, что выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства. Выборы были сложными, но они уже состоялись", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле результаты выборов главы Интерпола политически мотивированными.

Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал избрание нового главы Интерпола, заявив, что США не допустили избрания представителя России Александра Прокопчука главой Интерпола для того, чтобы продолжать использовать эту организацию для незаконного преследования и ареста по всему миру российских граждан. 

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду 21 ноября был избран новым президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

Теги:
Интерпол


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