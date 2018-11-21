Нацбанк Абхазии выпустил монеты "Нестор Лакоба" и "Абхазская сотня"

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Памятные серебряные монеты "Нестор Лакоба" и "Абхазская сотня" выпустил Национальный банк Абхазии, рассказала корреспонденту Sputnik начальник службы внешних связей Нацбанка республики Лиана Агрба в среду 21 ноября.

Выпуск монеты "Нестор Лакоба" номиналом 10 апсаров приурочен к 125-летию со дня рождения этого выдающегося абхазского политического деятеля, а монета "Абхазская сотня" номиналом сто апсаров посвящена столетию окончанию Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе "Абхазской сотни" Черкесского полка. Тираж монет – 100 и 300 единиц соответственно.

© Sputnik / Памятная монета "Абхазская сотня"

"11 ноября 2018 года исполнилось сто лет со дня окончания Первой мировой войны, и это событие отмечалось во многих странах выпуском памятных монет. Однако на территории бывшего Советского Союза к этому событию не было приурочено никаких памятных эмиссий, и Национальный банк Абхазии, можно сказать, решил исправить эту несправедливость", - сказала Агрба.

Приобрести эти монеты можно будет с 27 ноября в коммерческих банках Абхазии. Их стоимость пока неизвестна, так как каждый коммерческий банк страны сам устанавливает цены, сказала Агрба.

Новые памятные монеты уже заинтересовали коллекционеров, отметила Лиана Агрба и добавила, что в ближайшие несколько недель в одном из крупных журналов Британии должна выйти статья о монете "Абхазская сотня", так как в европейских странах повышенный интерес к этому периоду мировой истории.

Она также подчеркнула, что Национальный банк Абхазии не занимается реализацией памятных монет и ничего на этом не зарабатывает. Главная его цель заключается в том, чтобы продвинуть имидж страны и самого банка за пределами республики.

Автор этих работ абхазский художник Батал Джапуа, который рассказал корреспонденту о том, что идея создания эскиза монеты в честь Нестора Лакоба пришла к нему давно, но никак не получалось ее реализовать.

© Sputnik / Памятная монета "Нестор Лакоба"

"Монету в память о Несторе Лакоба нужно было сделать давно. Как-то все не срасталось, но к его юбилею представилась возможность реализовать эту идею. Что касается "Абхазской сотни", это недавно возникшая тема, и надо было отметить участие абхазских добровольцев в Первой мировой войне. Работал над эскизами около трех месяцев. Было несколько вариантов, но в итоге остановились на этом", - поделился Джапуа.

Художник добавил, что свои работы он видел только на фотографиях, но гипсовые слепки, которые присылал Монетный двор России до чеканки этих монет, ему понравились.

Памятная монета "Абхазская сотня" выполнена из серебра 925 пробы, ее диаметр 60 миллиметров, вес 155,5 грамма, качество пруф-лайк. Боковая поверхность монет рифленая.

© Sputnik / Памятная монета "Нестор Лакоба"

Памятная монета "Нестор Лакоба" выполнена из серебра 925 пробы, диаметр монеты 39 миллиметров, вес 34 грамма, качество пруф-лайк. Боковая поверхность монет рифленая. Серия - "Выдающиеся личности Абхазии".

В коллекции Национального банка Абхазии уже насчитывается 65 монет. В 2018 году она пополнилась еще одной монетой "Аиааира" к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.