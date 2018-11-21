Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Леонид Пасечник официально вступил в должность главы Луганской народной республики, сообщает РИА Новости.

"Леонид Иванович Пасечник вступил в должность главы Луганской народной республики", — сказала председатель Верховного суда ЛНР Светлана Трифанова на церемонии.

© Sputnik / Валерий Мельников Денис Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Церемония инаугурации проходила в колонном зале Дома правительства в центре Луганска. На ней присутствовали представители министерств и ведомств республики, глава ДНР Денис Пушилин, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, делегации из России и Абхазии, а также другие гости.

Пасечник принес присягу на верность ЛНР.

"Сегодня я с уверенностью могу сказать, что годы неопределенности на Донбассе прошли. Мы с вами избрали направление развития республики и наших стратегических партнеров, которые будут помогать нам идти по намеченному пути. Мы вместе проголосовали за единый вектор развития, направленный на интеграцию с Российской Федерацией, без помощи которой мы не смогли бы выжить и состояться как государство", — сказал он в ходе инаугурации.

Глава ЛНР поблагодарил избирателей за поддержку и доверие вновь избранной власти республики.

"Путь к этим выборам не был простым для жителей Донбасса. За эти пять лет мы с вами пережили целую эпоху, в которую вошли война, санкции, все мыслимые виды блокад и огромное давление со стороны мирового сообщества. Мы пережили предательство, гибель близких, годы неуверенности в будущем. На фоне всех этих процессов особенно важно, что проведенные нами выборы прошли в полном соответствии со всеми международными стандартами. Власть в Луганской народной республике передается так, как и была определена – по воле народа — мирно и законно", — сказал Пасечник.

Выборы в ЛНР проходили 11 ноября. На пост главы республики претендовали четыре кандидата, среди которых действующий и.о. главы ЛНР Пасечник. По итогам обработки 100% бюллетеней ЦИК сообщил, что Пасечник победил с 68,3 процентов голосов. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностям.