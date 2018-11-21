Роман Мартина "Пламя и кровь: кровь драконов" поступил в продажу в России

Одновременно с мировым релизом в России появился в продаже роман Мартина "Пламя и кровь: кровь драконов".

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Первый том новой книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь: кровь драконов" поступил в продажу в российских книжных магазинах в среду 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ.

"Впервые в издательстве "АСТ" одновременно с мировым релизом выходит новая книга Джорджа Мартина, действие которой разворачивается в мире культового бестселлера "Игра престолов", — отмечают в пресс-службе.

"Кровь драконов" познакомит поклонников творчества Мартина с историей правления династии Таргариенов за 300 лет до событий, экранизированных в виде культового сериала "Игра престолов". Выход второй части "Пляска смерти" ожидается в начале следующего года.