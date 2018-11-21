22:37 21 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.95
  • EUR75.15
Поиск

Роман Мартина "Пламя и кровь: кровь драконов" поступил в продажу в России

© Sputnik / Алексей Даничев
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

Одновременно с мировым релизом в России появился в продаже роман Мартина "Пламя и кровь: кровь драконов".

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Первый том новой книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь: кровь драконов" поступил в продажу в российских книжных магазинах в среду 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ.

"Впервые в издательстве "АСТ" одновременно с мировым релизом выходит новая книга Джорджа Мартина, действие которой разворачивается в мире культового бестселлера "Игра престолов", — отмечают в пресс-службе.

"Кровь драконов" познакомит поклонников творчества Мартина с историей правления династии Таргариенов за 300 лет до событий, экранизированных в виде культового сериала "Игра престолов". Выход второй части "Пляска смерти" ожидается в начале следующего года.

Теги:
Россия, романы, Джордж Мартин


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Форум молодых журналистов Алания Медиа - 2018
    Мастера пера

    Молодые журналисты Северного Кавказа собрались во Владикавказе на третий форум "Алания Медиа — 2018".

  • Взрыв жилого дома в Гяндже
    Кто виноват?

    Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека.

  • Счетная машинка
    Говорящие цифры

    В Минфине Армении рассказали, на какую сумму ежегодно пополняется бюджет республики благодаря членству в ЕАЭС.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, архивное фото
    Ядерный клуб

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.

  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Минске
    Главный вопрос

    Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный нерешенный вопрос между Минском и Москвой.

  • Форум молодых журналистов Алания Медиа - 2018
    Мастера пера

    Молодые журналисты Северного Кавказа собрались во Владикавказе на третий форум "Алания Медиа — 2018".

  • Взрыв жилого дома в Гяндже
    Кто виноват?

    Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека.

  • Счетная машинка
    Говорящие цифры

    В Минфине Армении рассказали, на какую сумму ежегодно пополняется бюджет республики благодаря членству в ЕАЭС.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На краю света: остров Шикотан на Курилах
Каданс о себе: юные музыканты рассказали о новой семье
"Каданс" о себе: юные музыканты рассказали о новой "семье"
Что важно знать о витаминах?
Что важно знать о витаминах?

Соцсети

Sputnikabkhazia