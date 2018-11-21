Росрыболовство обвинило турецких рыбаков в подрыве запасов хамсы в Черном море

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Снижение запасов хамсы в Азово-Черноморском регионе произошло из-за объемных выловов этой рыбы турецким флотом у берегов Абхазии в 2014–2015 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Росрыболовства Василия Соколова.

© Sputnik Роберт Джопуа Квоту вылова хамсы в Абхазии сократили в два раза

Он уточнил, что в России ведется ежегодный и полноценный мониторинг.

"Основная причина в снижении запасов, кроме естественных колебаний, произошла в 2014–2015 годах во время зимовки хамсы у берегов Абхазии. Турецкий флот очень сильно повредил запасы", — отметил замглавы ведомства.

По его информации, порядка 56-60 тысяч тонн ежегодно вылавливалось и доставлялось на территорию Абхазии.

"Эти действия турецкого флота привели к тому, что запас был резко подорван, причем в период, когда обычно не ловили ее там в таких объемах. Сейчас мы имеем ситуацию со снижением запасов хамсы", — сказал он.

По данным Азовского НИИ рыбного хозяйства, в текущем году общий вылов хамсы составил 23,6 тысячи тонн, в прошлом — 29,6 тысячи тонн.