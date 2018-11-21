В ритме: "Кадансу" исполнилось пять

Великолепная четверка, мафия барабанщиц, репетиции без света. О том, какой путь проделал музыкальный театр "Каданс" за пять лет, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

"Пять лет — большой срок. Пять лет назад мы репетировали в нашей музыкальной школе и не думали о том, что нас ждет. Тогда нас было шесть человек. Приятно понимать, как сильно мы выросли за это время", — делится певица София Тарба.

София Тарба — одна из первых участниц "Каданса". Она училась в шестом классе музыкальной школы, когда учительница дала ей задание выучить ноты песни "Рок-н-ролл" группы "Битлз", но о том, что София будет петь с музыкантами и станет участницей нового коллектива "Каданс" ей только предстояло узнать.

© Sputnik / Участница ансамбля - София Тарба

"В один прекрасный день я захожу в класс музыкальной школы. Стоят ребята, гитары разложены, барабанная установка в углу комнаты, начались репетиции. Наш руководитель узнал, что в Доме учителя готовится концерт. Там и состоялось наше первое выступление пять лет назад. После концерта мы услышали о себе по радио, помню, как были счастливы. Но первый сольный концерт состоялся чуть позже. Тогда мы громко заявили о себе, и многие участники стали частью нашего коллектива после этого концерта на Брехаловке. Это был очень большой скачок для "Каданса", тогда нас было шестеро, и мы и не представляли, что выйдет такой большой и дружный коллектив", — вспоминает вокалистка.

Фабрика талантов

В коллектив "Каданса" входит 18 музыкантов, почти каждый из них играет на определенном инструменте. Помимо постоянных участников, руководитель "Каданса" готовит новое поколение детей, которые ждут своего выхода на сцену.

"Работать приходиться 24 часа в сутки и вставать на час раньше", — шутит руководитель коллектива Александр Алавердян.

Худрук "Каданса" составляет расписание для участников, с каждым надо работать индивидуально, затем устраивать общие репетиции. Саломея Еник играет на барабанах, она посещает репетиции вместе с бас-гитаристкой Мариеттой Тапчьян.

© Sputnik / Участница ансамбля - Саломея Еник

"Барабаны и бас-гитара — сердце и легкие коллектива, они должны играть вместе и чувствовать друг друга. Мы работаем с ними как отдельно, так и в группе, я добавляю к ним вокалистов, клавишников, понемногу подмешиваю акустическую гитару. Это сделали, над тем поработали, потом собрались вместе — и уже складывается общая картина", — рассказывает Алавердян.

Чем старше становится юный музыкант, тем сложнее репертуар ему необходим. В 11 лет ребенок успешно исполнит спокойную красивую песню, но уже в 14 песня музыканта должна быть внушительней и гораздо старше исполнителя, считает руководитель.

© Sputnik / Алик Алавердян

"Самая сложная работа – работа с детьми. Необходимо правильно подбирать слова, ни в коем случае нельзя задеть их собственное "я". Иногда может показаться, что я мучаю детей, но я должен вытащить эмоции, ребенок выйдет, пропоет все чисто, без ошибок, но зал не поверит ему. Когда что-то не получается, я начинаю советовать на что обратить внимание, как работает эта певица, как другая, что важно, что нет, и справляемся", — улыбаясь, продолжает он.

Мафия барабанщиц

Все дети "Каданса" выбирают себе инструменты по душе. Руководитель не вмешивается в этот процесс, но может посоветовать, ориентируясь на характер и вокальные данные юного исполнителя.

Несмотря на большой выбор инструментов, ударниками управляет только женская часть коллектива.

"Играйте на чем хотите, к барабанам не подходить. Негласное правило наших барабанщиц", — делится худрук.

Свой выбор девочки объясняют эффектным видом установки и тем, что девушек за ударниками практически не встретишь.

© Sputnik / Ансамбль "Каданс". Репетиция

В "Каданс" я пришла как вокалистка, затем у меня появился интерес к барабанам, который со временем стал расти, и я решила себя попробовать в качестве барабанщицы. Сейчас я пою и играю. Вначале было очень волнительно выходить на сцену, я старалась сдерживать эмоции и выглядела отстраненно. Потом нашла для себя один хороший метод, играть только в свое удовольствие и не смотреть в глаза зрителям", — делится Анастасия Алферова.

Интерес юной барабанщицы стал заразительным, сейчас в качестве ударницы в сольном исполнении и с песней английской певицы Адель уже выступила Саломея из нового состава.

"На протяжении года видела, как девочки играют на барабанах, мне это понравилось, и я решила попробовать. У нас есть номер, где я играю на ударниках и пою. Я исполняю песню "Set fire to the rain". Мы очень долго готовились, сначала разбирали отдельно вокал, отдельно барабаны, потом это все совмещали. Я готовилась усиленно, много репетиций прошло, прежде чем мне удалось исполнить эту песню под барабаны, с этим номером я выступала на концерте 25 сентября и осталась довольной", — с гордостью рассказывает она.

Великолепная четверка

Репетиции "Каданса" проходят весело. В перерывах музыканты играют свои мотивы, шутят и смеются. На одной из репетиций выключили свет. Но группа не растерялась, вышла в фойе филармонии и под акустические гитары стали напевать любимые песни.

Первый состав "Каданса" скоро станет выпускным. Две барабанщицы, вокалистка и бас-гитарист пришли туда в 11 лет, и сейчас их ждут новые свершения.

София Тарба учится на втором курсе Сухумского музыкального училища и собирается поступать на эстрадно-джазовый факультет ГИТИСа.

"Планы большие — поступить, выучиться, найти продюсера. Но я также рассматриваю вариант вернуться сюда и показать Абхазии, что эстрада — это тоже искусство, и она может быть другой. Мне бы хотелось преподавать, может быть, в свое время открыть свою школу эстрадно-джазового вокала", — делится планами вокалистка.

Барабанщица-вокалистка группы Анастасия серьезно планирует стать продюсером, петь и играть она не перестанет, но музыкальное творчество отодвинуть немного на второй план.

"Каданс" имеет большое значение для нас, и при любой возможности я буду навещать наш коллектив. Я уверена, даже если мы разъедемся, то обязательно будем продолжать встречаться, может, опять соберем группу», — добавила она.

Артем Алавердян в 14 лет стал играть на бас-гитаре. Сейчас он студент четвертого курса Сухумского музыкального училища и одновременно преподает детям игру на гитаре.

"Я не думал, что стану заниматься музыкой, это пришло неожиданно. "Каданс" определил мое будущее, я буду поступать на эстрадно-джазовый факультет в Санкт-Петербурге. После учебы создавать новую группу, мне кажется, не зачем. Группа есть, зачем создавать что-то новое, лучше развивать то, что есть", — говорит музыкант.

© Sputnik / Ансамбль "Каданс". Репетиция

Выпускники "Каданса" будут поступать на музыкальные факультеты. Пять лет назад, несмотря на то, что они занимались музыкой, своего будущего они не видели в этой сфере. Многие хотели поступать на факультет иностранных языков, международные отношения, а эти годы открыли для них новые перспективы, и родители стали воспринимать эстрадное исполнение как работу, говорит Александр.

"Их разбрасывает, и это нормально. К сожалению, мы не являемся страной, где можно получить высшее музыкальное образование. Хотят дети или нет, им необходимо уехать, чтобы получить достойное музыкальное образование, а по возвращении развивать эту структуру здесь. Они уже переживают, что часть из них будет в Питере учиться, часть — в Москве. Им трудно представить жизнь друг без друга. За это время они стали семьей", — добавил он.

© Sputnik / Ансамбль "Каданс". Репетиция

По словам руководителя, старший состав коллектива 21 ноября выходит на свой концерт. Александр этим выступлением дает возможность великолепной четверке высказаться. Новое поколение "Каданса" через полтора месяца поедет на конкурс в Санкт-Петербург, сразу после этого начинаются большие гастроли по Северному Кавказу, говорит худрук.

Поколение Next

В вокале "Каданса" также управляет женский пол. Они смелее выходят на сцену и берут как высокие, так и низкие ноты.

— Импровизируете ли вы во время выступления?— спросили мы.

— Да. Иногда бывают такие импровизации, что я потом двое суток не сплю, — отвечает со смехом худрук.

Полгода назад Александр Алавердян стал готовить новый состав на смену старшему поколению "Каданса". Они учатся в девятом классе, одержимы музыкой, и у них впереди три года, чтобы покорить еще больше зрителей и сцен.

© Sputnik / Ансамбль "Каданс". Репетиция

"Четыре девочки и один парень "клавишник", они все играют на каком-то инструменте, музыканты следующей жизни "Каданса" будут петь и играть. Это возвращается во времена, когда пели инструментальные группы, такие как "Битлз", а мои чем хуже?" — улыбаясь, продолжает он.

Зимой новый состав коллектива "Каданс" собирается на свой первый самостоятельный концерт. На концертах они выступали в качестве бэк-вокала, второго вокала и, находясь в тени "акул шоу-бизнеса", они с нетерпением ждали своего часа, чувствуя большую ответственность, сейчас готовятся усердно, добавил худрук.

"Мы чувствуем большую ответственность, мы должны унаследовать игру старшего поколения и держать планку, "Каданс" должен быть на плаву, а впереди у нас тяжелая работа", — говорит барабанщица Анастасия.