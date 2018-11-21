Устроившему стрельбу в банкетном зале Сухума продлили арест

Один человек был ранен и один скончался в результате стрельбы на свадьбе в банкетном зале Сухума 22 сентября 2018 года.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. На три месяца продлил срок содержания под стражей Алхасу Хагуш, устроившему стрельбу в одном из столичных банкетных залов, Сухумский городской суд в среду 21 ноября.

"Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство и постановил продлить срок содержания подсудимого Алхаса Хагуш, 1985 года рождения, на три месяца – до 23 февраля 2019 года включительно. Постановление с правом обжалования в течение трех суток", - огласил решение судья Сухумского городского суда Орхан Чедия.

С ходатайством о продлении срока содержания в суд обратился прокурор следственного управления Вадим Начкебия. По его словам, срок содержания Хагуш истекает 23 ноября 2018 года, однако предварительное следствие еще не закончено. Прокуратуре необходимо получить заключение психиатрической и судебно-медицинской экспертиз, дождаться ответа на международный запрос от российских служб об оказании правовой помощи.

© Sputnik / Илона Хварцкия Двое ранены во время стрельбы на свадьбе в Сухуме

Следователь выразил опасение, что обвиняемый может попытаться уйти от наказания и покинуть страну, так как он обладает не только гражданством Абхазии, но и России.

Адвокат обвиняемого не согласилась с мнением прокурора и заявила, что подследственный не отрицает своей вины, и попросила суд обратить внимание на то, что его действия были непредумышленными.

Подсудимый Алхас Хагуш выразил соболезнования родственникам погибшего Вадима Бигвава и сказал, что он скорбит вместе с ними.

22 сентября 2018 года, примерно в 18:30, во время свадьбы в банкетном зале "Абырлаш" в Сухуме 33-летний Алхас Хагуш несколько раз выстрелил из оружия неустановленного образца, после чего скрылся.

38-летняя женщина была ранена, а 60-летний мужчина скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.