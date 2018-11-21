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Абхазский и Молодежный театры заключили договор о сотрудничестве

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Абхазский и Молодежный театры пришли к компромиссному решению вопросов, связанных с совместным пользованием сценой.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Абхазский и Молодежный театры подписали договор о сотрудничестве в среду 21 ноября, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Театры пришли к компромиссному решению вопросов, связанных с совместным пользованием сценой. Молодежному театру предложили выступать в Абхазском театре по понедельникам и средам, в целом четыре раза в месяц.

"Мы пошли навстречу нашим молодым коллегам и приняли компромиссное решение, обсудив с коллективом Абхазского театра, что в здании Абхазского театра Молодежный театр сможет выступать по дням, согласованным с обеими сторонами. Мы живем в правовом государстве, и наши все решение должны быть в правовом русле. Я рад, что мы достигли понимания, и уверен, что впредь все свои силы будем тратить на созидание", – рассказал гендиректор Абхазского государственного драматического театра Нодар Чанба.

Директор Молодежного театра Аслан Еник поблагодарил Министерство культуры и руководство Абхаздрама, что подошли к проблеме с пониманием.

"Теперь вся наша энергия будет направлена на творчество", – добавил он.

Труппа Молодежного театра с утра 15 ноября пикетировала здание Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба с требованием совместного пользования сценой.

Во вторник 20 ноября коллектив Абхазского драмтеатра предложил новый компромисс – два понедельника и две среды в месяц. Молодежный театр согласился и завершил акцию протеста. 

Теги:
сотрудничество, театр, Абхазия


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