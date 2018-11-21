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Трех российских кинематографистов не пустили в Грузию

© Sputnik Леван Авлабрели
Новости
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Трем российским кинематографистам, собиравшимся посетить фестиваль российского кино в Тбилиси, отказали во въезде в Грузию.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Трех российских кинематографистов не пустили в среду на территорию Грузии и вернули обратно в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Атаев Артур
© Фото : РИСИ
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По данным ведомства, трое граждан России планировали принять участие в трехдневном фестивале российского кино "Свидание — Кинороман", который стартовал в среду 21 ноября. Вместе с ними в Тбилиси прибыли другие члены делегации, также российские граждане, при этом их свободно пропустили через границу.

"В Тбилисском международном аэропорту трем российским гражданам, прибывшим авиарейсом 21 ноября из Москвы, было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. Все трое были отправлены в Москву", — заявили в пресс-службе МВД.

По данным телекомпании "Рустави 2", среди граждан России, которых не пустили в Грузию, генеральный продюсер фестиваля российского кино в Тбилиси Владимир Пирожок и создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.

Ситуацию прокомментировал глава МВД Георгий Гахария.

"У нас много причин для того, чтобы не допускать нежеланных лиц в нашу страну. Мы сделали это в том числе из-за нарушения ими закона об оккупации", — заявил Гахария журналистам.

Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Российский продюсер Владимир Пирожок был организатором фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой", который проходил в Сухуме в октябре 2017 года. 

 

 

 



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