22:37 21 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.95
  • EUR75.15
Поиск

Москва призвала Вашингтон ускорить уничтожение запасов химоружия

© AFP 2018 / JOACHIM BERTRAND
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Глава российской делегации на конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия Георгий Каламанов призвал к усилению борьбы с растущей угрозой химического терроризма.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Москва призвала Вашингтон ускорить ликвидацию запасов химического оружия, заявил замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов, выступая на конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге, сообщает РИА Новости. 

© AFP 2018 / Amza Al-Ajweh
Коалиция во главе с США в Сирии снова применила белый фосфор при авиаударе

"С нашей точки зрения, партнеры установили для себя слишком льготные условия для завершения своей программы, несмотря на то, что у американской стороны есть все необходимые финансовые, научные, технологические и промышленные ресурсы для скорейшего решения этой задачи", — подчеркнул он.

Глава российской делегации также призвал государства — участники КЗХО "сосредоточить усилия на борьбе с растущей угрозой химического терроризма".

"Мы не можем игнорировать многочисленные факты, свидетельствующие о том, что у террористов имеется необходимый потенциал для использования промышленных химикатов в военных целях и даже для производства полноценных боевых отравляющих веществ", — сказал Каламанов.

При этом он отметил, что Россия положительно оценивает ситуацию с уничтожением химоружия в Ливии, а также приветствует завершение в Ираке работ, связанных с остатками военно-химического потенциала времен Саддама Хусейна.

Кроме того, Каламанов раскритиковал наделение ОЗХО полномочиями по определению виновных в применении химического оружия, назвав подобное решение "разрушительным шагом".

Здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Наталья Селиверстова
МИД России: нельзя допустить новую провокацию с химоружием в Сирии

По словам Каламанова, "речь идет о прямом вторжении в исключительные прерогативы СБ ООН, единственного международного органа, отвечающего за вопросы войны и мира".

Замминистра также подчеркнул, что процедуру принятия решений на Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия необходимо менять.

"Сложившаяся практика подсчета голосов, при которой меньшинство может фактически навязать свою волю большинству, ущербна и не соответствует заложенному в КЗХО принципу консенсуса", — сказал он.

В конце июня государства — участники Конвенции проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение приняли абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

Конвенция о запрещении химического оружия предполагает ликвидацию существующего химического оружия и запрещает его производство впредь. Она объединяет все страны мира, кроме шести африканских и азиатских государств. За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия.

Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ 27 сентября 2017 года. При этом США до сих пор не ликвидировали запасы химического оружия и располагают примерно тремя тысячами тонн боевых компонентов, заявили в российском МИД.

Теги:
химоружие, Вашингтон, Россия, Москва


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Форум молодых журналистов Алания Медиа - 2018
    Мастера пера

    Молодые журналисты Северного Кавказа собрались во Владикавказе на третий форум "Алания Медиа — 2018".

  • Взрыв жилого дома в Гяндже
    Кто виноват?

    Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека.

  • Счетная машинка
    Говорящие цифры

    В Минфине Армении рассказали, на какую сумму ежегодно пополняется бюджет республики благодаря членству в ЕАЭС.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, архивное фото
    Ядерный клуб

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.

  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Минске
    Главный вопрос

    Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный нерешенный вопрос между Минском и Москвой.

  • Форум молодых журналистов Алания Медиа - 2018
    Мастера пера

    Молодые журналисты Северного Кавказа собрались во Владикавказе на третий форум "Алания Медиа — 2018".

  • Взрыв жилого дома в Гяндже
    Кто виноват?

    Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека.

  • Счетная машинка
    Говорящие цифры

    В Минфине Армении рассказали, на какую сумму ежегодно пополняется бюджет республики благодаря членству в ЕАЭС.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На краю света: остров Шикотан на Курилах
Каданс о себе: юные музыканты рассказали о новой семье
"Каданс" о себе: юные музыканты рассказали о новой "семье"
Что важно знать о витаминах?
Что важно знать о витаминах?

Соцсети

Sputnikabkhazia