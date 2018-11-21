Москва призвала Вашингтон ускорить уничтожение запасов химоружия

Глава российской делегации на конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия Георгий Каламанов призвал к усилению борьбы с растущей угрозой химического терроризма.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Москва призвала Вашингтон ускорить ликвидацию запасов химического оружия, заявил замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов, выступая на конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге, сообщает РИА Новости.

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"С нашей точки зрения, партнеры установили для себя слишком льготные условия для завершения своей программы, несмотря на то, что у американской стороны есть все необходимые финансовые, научные, технологические и промышленные ресурсы для скорейшего решения этой задачи", — подчеркнул он.

Глава российской делегации также призвал государства — участники КЗХО "сосредоточить усилия на борьбе с растущей угрозой химического терроризма".

"Мы не можем игнорировать многочисленные факты, свидетельствующие о том, что у террористов имеется необходимый потенциал для использования промышленных химикатов в военных целях и даже для производства полноценных боевых отравляющих веществ", — сказал Каламанов.

При этом он отметил, что Россия положительно оценивает ситуацию с уничтожением химоружия в Ливии, а также приветствует завершение в Ираке работ, связанных с остатками военно-химического потенциала времен Саддама Хусейна.

Кроме того, Каламанов раскритиковал наделение ОЗХО полномочиями по определению виновных в применении химического оружия, назвав подобное решение "разрушительным шагом".

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По словам Каламанова, "речь идет о прямом вторжении в исключительные прерогативы СБ ООН, единственного международного органа, отвечающего за вопросы войны и мира".

Замминистра также подчеркнул, что процедуру принятия решений на Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия необходимо менять.

"Сложившаяся практика подсчета голосов, при которой меньшинство может фактически навязать свою волю большинству, ущербна и не соответствует заложенному в КЗХО принципу консенсуса", — сказал он.

В конце июня государства — участники Конвенции проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение приняли абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

Конвенция о запрещении химического оружия предполагает ликвидацию существующего химического оружия и запрещает его производство впредь. Она объединяет все страны мира, кроме шести африканских и азиатских государств. За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия.

Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ 27 сентября 2017 года. При этом США до сих пор не ликвидировали запасы химического оружия и располагают примерно тремя тысячами тонн боевых компонентов, заявили в российском МИД.