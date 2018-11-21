Рауль Хаджимба отметил успехи работы по линии Инвестпрограммы

Абхазский лидер на встрече с президентом России в среду 21 ноября отметил, что работа по линии Инвестпрограммы проводится интенсивно.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи в среду 21 ноября отметил успехи работы по линии Инвестиционного агентства, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Хочу вам выразить благодарность за возможность вновь встретиться с вами. После наших августовских встреч есть вопросы, которые, наверное, следовало бы нам обсудить. Наши встречи уже стали традиционными, и они свидетельствуют о тех отношениях, которые складываются между нашими государствами", — сказал Хаджимба на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Абхазский лидер отметил, что работа по линии Инвестпрограммы проводится интенсивно.

"Есть успехи. Не менее важными являются для нас те работы, которые проводятся по линии Инвестиционного агентства. Есть объекты, которые на стадии завершения. Есть мероприятия, которые завершены, и объекты приступили уже к работе, особенно в части аграрного сектора; и те работы, о которых мы с вами говорили, по линии Информационно-координационного центра, оборонного ведомства, которые непосредственно активно работают. За этот год проведено более 94 мероприятий, которые свидетельствуют об интенсивности взаимоотношений между нашими военными ведомствами. Это важно для Абхазии и нужно для того, чтобы еще раз продемонстрировать наши отношения".

© Sputnik Амра Амичба Инвестпрограмма в действии: участники форума осмотрели теплицы в Кындыге

Дипломатические отношения между Абхазией и Россией были установлены 9 сентября 2008 года после официального признания Россией Республики Абхазия 26 августа 2008 года.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Российско-абхазский политический диалог носит интенсивный характер.

27 августа 2014 года в Ново-Огарево (Московская область) состоялась встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы.

Следующая встреча лидеров двух стран состоялась 24 ноября 2014 года в Сочи. Владимир Путин и Рауль Хаджимба обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия и подробно ситуацию в регионе.

15 мая 2015 года в Сочи состоялась очередная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Обсуждались перспективы развития взаимодействия России и Абхазии.

В 2016 году Владимир Путин и Рауль Хаджимба встречались дважды — 18 февраля и 1 декабря. В ходе встреч обсуждались актуальные вопросы российско-абхазского взаимодействия.

8 августа 2017 года президент России Владимир Путин посетил Пицунду. В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание было уделено вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой.

14 июля 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил закрытие чемпионата мира по футболу в Москве.

24 августа 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые посетили Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств. По окончании трехсторонней встречи состоялась отдельная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.