Путин: товарооборот России и Абхазии вырос на два процента

Встреча лидеров Абхазии и России прошла в Сочи в среду 21 ноября.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимба.

"Я очень рад вас видеть. Мы встречались летом этого года. Сейчас не буду вдаваться в характер наших отношений, которые, безусловно, носят особый стратегический, союзнический характер", — заявил Путин на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.

Товарооборот России и Абхазии растет, хотя и небольшими темпами — за первые девять-десять месяцев 2018 года он вырос на 2 процента, сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы с вами договорились, что увидимся в такой максимально нейтральной обстановке, поговорим по текущим, рабочим вопросам, их, наверняка, много. Товарооборот у нас растет, но, в общем, небольшими темпами: 5% в прошлом году, 2% за первые 9-10 месяцев текущего года", — сказал Путин.

Российский президент отметил необходимость ускорить развитие экономики Абхазии.

"Предприятия, правда, ваши работают, но, я думаю, что этого недостаточно, вы и тогда говорили, что нужны дополнительные усилия для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики", — добавил Путин.

© Foto/ presidentofabkhazia Встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина

Дипломатические отношения между Абхазией и Россией были установлены 9 сентября 2008 года после официального признания Россией Республики Абхазия 26 августа 2008 года.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Российско-абхазский политический диалог носит интенсивный характер.

27 августа 2014 года в Ново-Огарево (Московская область) состоялась встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы.

Следующая встреча лидеров двух стран состоялась 24 ноября 2014 года в Сочи. Владимир Путин и Рауль Хаджимба обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия и подробно ситуацию в регионе.

15 мая 2015 года в Сочи состоялась очередная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Обсуждались перспективы развития взаимодействия России и Абхазии.

В 2016 году Владимир Путин и Рауль Хаджимба встречались дважды — 18 февраля и 1 декабря. В ходе встреч обсуждались актуальные вопросы российско-абхазского взаимодействия.

8 августа 2017 года президент России Владимир Путин посетил Пицунду. В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание было уделено вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой.

14 июля 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил закрытие чемпионата мира по футболу в Москве.

24 августа 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые посетили Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств. По окончании трехсторонней встречи состоялась отдельная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.