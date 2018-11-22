Зимняя мушмула: абхазский "германский" фрукт

Юлия из Сухума спрашивает: Недавно подруга из Дурипша привезла коричневые плоды. По форме напоминают грушу. В народе называют зимней грушей. Что это за фрукт?

© Sputnik / Томас Тхайцук Бамбук подставили: посетитель обнаружил необычные плоды в Ботсаду Сухума

Сария Кварацхелия, Sputnik

Как рассказал заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия, фрукт, называемый в народе зимней грушей, – мушмула германская.

Произрастает на Кавказе и в Южной Европе. Это плодовое растение красновато-коричневого цвета.

"Умеренно-теплолюбивое растение. Достигает пяти-шести метров высоты. Есть крупноплодный сорт и многосемянный сорт", – отметил Сергей Бебия.

Плоды растения съедобные. По вкусу напоминают печеное яблоко. Мушмула германская созревает поздней осенью.

"Очень вкусная и очень полезная. Содержит много витаминов. Из мушмулы германской можно делать варенье", – добавил ученый.

CC0 Мушмула германская

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.