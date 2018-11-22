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США об "общеевропейской армии": очень чувствительный вопрос

© Sputnik / Ирина Калашникова
Новости
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. США требуют большей ясности в намерении европейских стран по вопросу создания собственной армии, она должна стать дополнением НАТО, а не его заменой, заявил европарламентариям американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, передает РИА Новости.

"Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США", — сказал дипломат во время слушаний в комитете по иностранным делам.

© AFP 2018 / MARTIN OUELLET-DIOTTE
Могерини: Евросоюз не занимается созданием единой европейской армии
Ситуация усугубляется, так как Евросоюз считает, что может справиться сам с помощью собственных вооруженных сил, что подрывает НАТО, отметил постпред.

"Поэтому мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО", — заявил американский дипломат.

Сондленд считает что, США слышат из Европы "две диаметрально противоположные точки зрения" по вопросам обороны: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов или вопросами в Северной Африке, а другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценных вооруженных сил.

Для США важна "большая ясность со стороны ЕС в целом, что они собираются делать со своими средствами", учитывая, что Европа также существенно финансирует НАТО, заключил дипломат.

Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Пресс-служба Президента РФ
Об армии Евросоюза и работе со СМИ: Путин дал интервью RT France
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини позднее заявила, что Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", потому что является политическим, а не военным союзом.

Меркель предложила Европе создать собственный Совет безопасности>>

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

 

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