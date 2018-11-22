Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античного поселения

Комплекс из сорока помещений и девяти дворов, датируемый концом V — началом III века до нашей эры, был обнаружен в районе Керчи.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. 18-километровsq железнодорожнsq подход к Крымскому мосту скорректируют для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы времен Боспорского царства, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Корректировка не повлияет на сроки сдачи подхода, он заработает, как и планируется, одновременно с мостом — в декабре 2019 года", — цитирует инфоцентр заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.

Комплекс из сорока помещений и девяти дворов, датируемый концом V — началом III века до нашей эры, был обнаружен в районе Керчи. Ученые предполагают,что он мог принадлежать семье аристократа или представителя династии царей Боспора.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Железнодорожные пролеты Крымского моста полностью установят в начале 2019 года

Исследования проводятся на площади более пяти тысяч квадратных метров. Здесь нашли остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских комплексов замкнутой планировки.

Предполагается, что поселение строилось по продуманному плану. Ученые обратили внимание на аккуратную каменную кладку и ориентацию строений с учетом розы ветров.

Во избежание затопления дождевыми и талыми водами была сооружена сложная разветвленная система водостоков и накопительных цистерн, которая отводила стоки за пределы застройки.

"Сейчас мы раскрыли примерно 80 процентов поселения. Практически на всей площади открыты верхние слои, но еще не везде раскопан самый нижний горизонт. Чтобы понять, кем был первый хозяин этой усадьбы, нужно открывать самый ранний уровень", — отметил руководитель экспедиции доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Внуков.

Крымский мост

Железнодорожная часть Крымского моста состоит из двух путей. Пассажирские поезда смогут развивать здесь скорость до 120 километров в час, грузовые — до 80 километров в час. Железная дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7100 тонн.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автомобилей предполагалось начать в декабре 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, автотранспорт запустили уже на следующий день. Пуск поездов по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года.