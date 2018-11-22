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Председателем опорного для "Роскосмоса" банка стал Дмитрий Рогозин

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Ранее сообщалось, что Рогозин вошел в совет директоров Фондсервисбанка, в котором следствие обнаружило хищение 47 миллиардов рублей госкорпорации.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин избран председателем совета директоров опорного банка ракетно-космической отрасли — Фондсервисбанка, сообщается на сайте госкорпорации.

Как сообщается на сайте госкорпорации, в "Роскосмосе" состоялось заседание совета директоров Фондсервисбанка в обновленном составе, на котором было утверждено руководство банка, а также выбраны направления развития организации.

"По итогам заседания председателем совета директоров избран генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Корпоративным секретарем избрана Наталья Румянцева. На заседании также утвержден персональный состав и руководители трех комитетов совета: по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также по стратегии", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывшее руководство банка подозревается в хищении средств. Следствие вменяет бывшему президенту Фондсервисбанка Александру Воловнику организацию преступного сообщества, похитившего деньги со счета "Роскосмоса".

Фондсервисбанк, созданный в июле 1994 года, специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы работают на космодромах Плесецк и Байконур.

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Теги:
Роскосмос, Дмитрий Рогозин


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