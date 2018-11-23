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Кадыров намерен развивать в Чечне индустрию туризма

© Sputnik / Саид Царнаев
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В ОАЭ Кадыров беседовал с президентом концерна "Мейдан" Саидом аль Таиром, в ходе встречи ему презентовали перспективные проекты, которые концерн реализует в Эмиратах.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что главный акцент в социально-экономическом развитии республики будет сделан на индустрию туризма, передает РИА Новости.

"Масштабы деятельности компании просто поражают. Концерн имеет колоссальный опыт в строительстве элитного жилья и туристических объектов. Это то, что нам необходимо для дальнейшего социально-экономического развития Чеченской республики. Основной акцент мы планируем сделать на индустрию туризма", — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что компания за относительно короткий срок застроила пустыни ОАЭ уникальными объектами недвижимости с развитой инфраструктурной сетью и продолжает реализовывать самые амбициозные проекты в сфере недвижимости и бизнеса.

"Мы договорились с Саидом аль Таиром наладить тесное сотрудничество, которое поможет нам перенять опыт и реализовать наши самые смелые проекты развития Чечни", — добавил он.



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