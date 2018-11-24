Франция вернет Бенину предметы культурного наследия, вывезенные в XIX веке

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Франция вернет Бенину 26 предметов культурного наследия, вывезенных из африканской страны колонизаторами в 1892 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Елисейского дворца.

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"Руководствуясь начатой инициативой и предложением музея на набережной Бранли — в лице (экс-президента Франции) Жака Ширака и министерства культуры — президент республики (Эммануэль Макрон) принял решение незамедлительно вернуть 26 предметов, которые ранее требовали власти Бенина. Предметы были вывезены из дворца Беханзина генералом Доддсом в качестве военных трофеев после кровопролитных сражений в 1892 году. Эти реликвии могут быть представлены бенинской публике, а также международной общественности в рамках амбициозного музейного проекта, которые проводится в Республике Бенин", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что правительство предпримет все необходимые меры, в том числе законодательные, для того чтобы обеспечить возвращение реликвий, а также предоставить помощь научных работников музея, которые до настоящего момента следили за сохранностью исторических артефактов.

Макрон призвал музеи принять активное участие в этом процессе, а также предложил провести встречу в Париже в первом квартале 2019 года с африканскими и европейскими партнерами, чтобы "выстроить эти новые отношения и политику обмена".

Такие решения связаны с презентацией доклада на тему реституции предметов африканского культурного наследия, вывезенных в колониальный период, который ученые Бенедикт Савуа из Франции и Фельвин Сарр из Сенегала представили Макрону в пятницу.

Доклад был составлен по требованию президента Франции после его визита в Буркина-Фасо в ноябре прошлого года, где он заявил, что "через пять лет мы обеспечим все условия для временного или окончательного возвращения в Африку предметов культурного наследия".