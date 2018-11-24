Служу Абхазии: новобранцы Абхазской армии приняли присягу

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Первые новобранцы осенней призывной кампании Министерства обороны Абхазии приняли присягу в субботу 24 ноября.

Принятие присяги проходит в торжественной обстановке. Военнослужащие вынесли государственный флаг и знамя Министерства обороны под гимн республики, а 45 новобранцев зачитали текст присяги и поклялись в верности Родине. Они пообещали защищать свободу, независимость и конституционный строй Абхазии, народ и Отечество.

Первые новобранцы осенней призывной кампании Министерства обороны Абхазии во время принятия присяги 24 ноября

Генерал-полковник, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба поздравил новобранцев с важным днем в их жизни.

"Принятие присяги очень ответственный шаг. Защита Родины и служба в вооруженных силах это всегда было почетно. Желаю вам успехов в службе" – сказал он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Первые новобранцы осенней призывной кампании Министерства обороны Абхазии во время принятия присяги 24 ноября

До принятия присяги новобранцы прошли курсы по огневой и физической подготовке при учебном центре Минобороны Абхазии. По итогам учений, начальник учебного центра выделил 10 юношей и отметил их отличную физическую подготовку и соблюдение дисциплины.

Большинство новобранцев – выпускники школ 2000 года рождения и лишь 30% из них - выпускники высших учебных заведений. Как отметили в Минобороны, они в большинстве своем будут направлены в Первый мотострелковый батальон в Гудауте и Второй отдельный мотострелковый батальон в Очамчыре.

"При распределении мы учитываем физическую подготовку новобранцев, а также специальность, которую они уже получили", - объяснил начальник учебного центра Минобороны Анри Барциц.

© Sputnik / Илона Хварцкия Первые новобранцы осенней призывной кампании Министерства обороны Абхазии во время вручения грамот 24 ноября

Поздравить новобранцев с принятием присяги пришли их родители и друзья. На груди у Марины Цушба награды за защиту родины в годы Отечественной войны народа Абхазии. Она пришла поддержать своего внука, Виктора Овчинникова, который решил отдать долг родине сразу после окончания школы.

"Это был осознанный шаг, он всегда утверждал, что должен служить в рядах абхазской армии. Ведь на защиту родины в годы войны встала не только я, но и его отец, который приехал в Абхазию из Донецка в сентябре 1992 года и прошел всю войну. Тогда ему даже не было 18 лет. К сожалению. Он не дожил до сегодняшнего дня, но был бы горд увидеть сына в военной форме. Ведь это долг каждого мужчины", - рассказала Цушба.

Марина Цушба с внуком Виктором Овчинниковым

Сам Виктор подтвердил – пример отца и бабушки всегда вдохновлял его.

"Я даже не думал о том, чтобы не служить. Это моя обязанность. До принятия присяги мы прошли курсы строевой и физической подготовки. Все было вполне выполнимо, поэтому мы готовы к службе", - сказал новобранец.

После торжественной части солдаты сфотографировались с родными, а позже для них организовали праздничный фуршет.

На службу в войска Абхазии призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.