Хакеры рассказали о британском проекте по противодействию России

Хакеры из группировки Anonymous заявили об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для информационной войны против России.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Хакеры из группировки Anonymous выложили в открытый доступ документы проекта Integrity Initiative, который власти Великобритании, по их предположению, использовали для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России, сообщает РИА Новости.



Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект, основанный в 2015 году, финансировался британским правительством. В числе тех, кто связан с ним, оказались финансист Уильям Браудер, сподвижник Алексея Навального Владимир Ашурков и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019-го, оцениваются в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов), следует из сообщения хакеров. Целью проекта называется информационное противодействие России.

В ОБСЕ не стали комментировать заявления хакерской группировки.

"Будучи межправительственной организацией из 57 стран-участниц, включающей Великобританию, европейские страны, Канаду и США, ОБСЕ не может комментировать заявления неформальных групп или отдельных лиц", — сообщили в пресс-службе организации.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что данные хакерской группы Anonymous о вмешательстве Великобритании во внутренние дела других стран дают возможность лучше понять масштаб войны Запада и России.

"Появление такого рода документов, если они будут подтверждены, будет являться доказательством того, что все предположения, на сей счет высказывавшиеся ранее, обрастают конкретными фактическими данными и дают возможность лучше понимать масштаб войны Запада против России", — сказал Новиков.

Парламентарий отметил, что деятельность спецслужб и ведомств как Великобритании, так и США против России ведется стабильно на всех фронтах, включая открытое информационное и экономическое противоборство.