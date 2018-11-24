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Акции протеста в Париже

Более 81 тысяч человек приняли участие в акциях протеста во Франции

© AFP 2018 / BERTRAND GUAY
Новости
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Масштабные акции против повышения цен на топливо проходят во Франции в субботу 24 ноября.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Около 81 тысяч человек участвуют в акциях протеста против повышения цен на топливо по всей Франции, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что в Париже на улицы вышли 8 тысяч человек, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. В ходе акций были задержаны 35 человек, восемь пострадали.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, на прошлой неделе в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Вторая волна массовых акций протеста "желтых жилетов", сопровождающихся столкновениями демонстрантов с полицией, началась в субботу 24 ноября в Париже.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

Теги:
акция, Франция, топливо


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