Съемочная группа телеканала RT пострадала во время протестов в Париже

Сотрудники RT France, корреспондент RT Шарлотта Дубенски и стрингер видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже против повышения цен на топливо.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Оператор телеканала RT France получил незначительную травму головы, однако продолжил работу. При применении слезоточивого газа также пострадали репортеры двух съемочных групп RT France. Один из корреспондентов получил небольшие ожоги, сообщает телеканал RT.



Также среди пострадавших при применении слезоточивого газа корреспондент RT Шарлотта Дубенски, которая вела прямое включение с места событий.

Кроме того, в стрингера видеоагентства Ruptly попал камень.

Движение под названием "желтые жилеты" проводит сегодня массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции. По последним данным, в демонстрациях участвуют более 100 тысяч человек.

Как отмечают правоохранители, во французской столице на акции протеста вышли около восьми тысяч человек. Большая часть демонстрантов направляется в сторону резиденции президента — Елисейского дворца.

По информации СМИ, в ходе акций протестов в Париже задержали 130 человек. При этом восемь демонстрантов пострадали. Ситуация остается напряженной, протестанты подожгли огонь на двух баррикадах.

На прошлой неделе в акциях протеста участвовали более 287 тысяч человек.