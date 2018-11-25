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В "Роскосмосе" слова Рогозина о проверке высадки американцев на Луну назвали шуткой

© Sputnik / Anton Denisov
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СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. В "Роскосмосе" объяснили слова главы горпорации Дмитрия Рогозина о необходимости проверить, были ли американские астронавты на Луне, сообщает РИА Новости.

Миссия Апполон 16 на Луне, апрель 1972 года
© NASA
Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну

"Шутка, конечно", — ответил официальный представитель "Роскосмоса" на просьбу прокомментировать слова Рогозина.

Ранее Рогозин пообещал проверить, действительно ли американцы ступали на лунную поверхность. При этом руководитель "Роскосмоса" подчеркнул, что сегодня ни одна страна мира не может в одиночку реализовать лунную программу. В связи с этим, заявил глава госкорпорации, Россия рассчитывает на активное сотрудничество с американскими коллегами в этой сфере.

Ранее в госкорпорации сообщили о разработке государственной программы по освоению естественного спутника Земли. В документе пропишут задачи автоматических станций, которые Россия намерена отправить к Луне в 2020-х годах. Кроме того, программа предусматривает создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.

Первый американец высадился на Луне в 1969 году. Всего на ней побывало 12 американских астронавтов.

Теги:
луна, Дмитрий Рогозин, Роскосмос


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