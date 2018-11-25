Взмахнуть рукой: в Китае нашли новый способ заряжать гаджеты

Ученые из университета Чжэнчжоу разработали наногенератор, который может преобразовывать энергию от движений тела в питание для часов и гаджетов. Его можно носить на одежде и даже мыть водой.
Наногенератор китайских ученых способен вырабатывать энергию от движения тела человека.
Ученые из университета Чжэнчжоу разработали наногенератор, который может преобразовывать энергию от движений тела в питание для часов и гаджетов. Его можно носить на одежде и даже мыть водой.
Три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу и вошли в территориальные воды России в воскресенье 25 ноября.
Выход Великобритании из Европейского союза будет отвечать национальным интересам Великобритании, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости граница США с Мексикой будет закрыта.
Три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу и вошли в территориальные воды России в воскресенье 25 ноября.
Международный туристский форум SIFT проходил в Сочи с 17 по 23 ноября.
Сотрудники RT France, корреспондент RT Шарлотта Дубенски и стрингер видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже против повышения цен на топливо.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.
На Каспийском море могут начаться совместные подводные экспедиции российских и азербайджанских археологов.
Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.
В Минздраве Казахстана предложили не пускать в школу детей, не прошедших вакцинацию.
Антикоррупционная служба ГКНБ проверит информацию об имуществе и о доходах экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как не допустить оттока белорусских строителей в другие страны.
Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.
Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.
Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?
Ученик седьмого класса Бекзод Саидов, переехавший из Таджикистана в Россию, рассказал, как выучил русский язык за год.
Открытия нового горнолыжного курорта в Узбекистане ждут давно. Sputnik выяснил, когда любители лыж смогут опробовать трассы и во сколько это обойдется.
Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.
На Каспийском море могут начаться совместные подводные экспедиции российских и азербайджанских археологов.
Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.