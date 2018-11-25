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Взмахнуть рукой: в Китае нашли новый способ заряжать гаджеты

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© RUPTLY.

Наногенератор китайских ученых способен вырабатывать энергию от движения тела человека.

Ученые из университета Чжэнчжоу разработали наногенератор, который может преобразовывать энергию от движений тела в питание для часов и гаджетов. Его можно носить на одежде и даже мыть водой.



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