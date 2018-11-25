Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России

Три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу и вошли в территориальные воды России в воскресенье 25 ноября.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ.

Суда зашли в закрытую акваторию около 7:00 утра. Отмечается, что корабли нарушили две статьи Конвенции ООН по морскому праву, согласно которым прибрежное государство отвечает за безопасность в морском пространстве.

В Керчи разрешено движение и стоянка судов в соответствии с графиком, утвержденным капитаном российского морского порта.

Киев не подавал заявок на проход кораблей в Керченском проливе, суда не включены в график прохода. Корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.

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На Украине прокомментировали проход кораблей. По утверждению ВМС, два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

"Российские пограничные корабли — катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Как утверждает пресс-служба ВМС Украины, о намерении осуществить переход было заранее объявлено в соответствии с международными нормами.

В среду 21 ноября МИД России предостерег Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации ложится на Украину и поддерживающие ее страны. В министерстве добавили, что Москва готова к конструктивному диалогу по ситуации в акватории.

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Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Пограничное управление ФСБ по Крыму в свою очередь заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.