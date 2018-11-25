Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море

Два военных корабля направила Украина в подкрепление своим судам в район конфликта с российскими пограничными судами.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Украина направила в Керченский пролив еще два судна, которые на предельной скорости проследовали в район, где возник конфликт с российскими пограничными судами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в 11:30 из порта Бердянск выдвинулись два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

© Foto / погрануправление ФСБ по республике Крым Керченский пролив закрыли для гражданских судов из-за действий Украины

В Совете Федерации заявили, что Россия против развития конфликта в Черном море.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что утром в воскресенье и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, украинские корабли находятся в шести милях от Керченского пролива.

"Ситуация полностью контролируется, прохода через пролив нет. Корабли остановились в районе якорной стоянки, но на якорь так и не стали. Российская сторона не против провести эти корабли через Керченский пролив, но это должно быть сделано строго в соответствии с установленной процедурой. Россия не настроена на развитие конфликта, в настоящий период времени ситуация полностью контролируется", — сказала Ковитиди.

По ее словам, спрогнозировать дальнейшие действия военных украинских кораблей пока не представляется возможным.

"Что они будут делать, мы не знаем. Все, что происходит, — это составляющая большого политического шоу, устроенного нынешним президентом Украины Петром Порошенко, который пытается услужить своим заокеанским хозяевам, создавая имитацию российской угрозы и очаг напряжения в районе Черного и Азовского морей у границ России", — подчеркнула сенатор.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье 25 ноября три корабля ВМС Украины в нарушение конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и взяли курс в сторону Керченского пролива.

Перед этим Украина обвинила Россию в таране буксира, из-за которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение.