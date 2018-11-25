Попасть на конкурс: кастинг на проект "Абжьы зхоу" прошел в Сухуме

Кастинг на детский музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" прошел в Сухуме в воскресенье 25 ноября. О том, какие песни выбрали молодые вокалисты, чем они пытались удивить отборочную комиссию и что им советовали, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Главное расслабиться

Десятилетняя Вероника Тания из Сухума сильно волновалась. Ей предстояло первой выйти на сцену и открыть кастинг музыкального конкурса "Абжьы зхоу". Чтобы хоть немного успокоить юную вокалистку, к ней подошла организатор конкурса и член отборочной комиссии Хибла Мукба. Она взяла Веронику за руки и пожелала ей удачи.

© Sputnik / Вероника Тания

Вероника занимается вокалом уже пять лет у педагога Виктории Юдиной. К кастингу они подготовили две песни - "Адунеи" и "Музыка сердца". Во время исполнения композиции на абхазском языке, Мукба прервала выступление девочки, чтобы успокоить ее.

"Я прервала тебя не потому, что ты плохо спела. Ты очень волнуешься. Не надо. Сейчас успокойся и спой нам вторую песню", - сказала организатор проекта.

Видимо, поддержка со стороны членов отборочной комиссии, Хиблы Мукба и Авто Канджария, помогла Веронике расслабиться, отбросить все страхи и погрузиться в музыку. Следующую песню она пела уже более раскованно.

© Sputnik / Алан Кархалава

Своей харизмой и эмоциональностью поразил присутствовавших конкурсант из Сухума Алан Кархалава. Он исполнил хит Тото Кутуньо "L'Italiano". Юный артист настолько вошел в образ, что, казалось, сам поверил в свои итальянские корни. Это не могло не вызвать умиление на лицах всех, кто наблюдал за его выступлением.

© Sputnik / София Аслаяни

Четырнадцатилетняя София Аслаяни совсем не волновалась. Об этом она твердо заявила отборочной комиссии, отвечая на вопрос о ее расположении духа, и постаралась это доказать на сцене. Для кастинга она выбрала две композиции, на английском и абхазском языках. Первая была довольно энергичной, а вторая романтичной – песня "На небо" Хатуны Тарба.

Хибла Мукба похвалила участницу за хорошее произношение абхазских слов, но само исполнение ей показалось не до конца подготовленным.

© Sputnik / Кастинг музыкального конкурса "Абжьы зхоу"

"Мне показалось, что эта песня для тебя или высокая, или "сырая". На слух, кажется, что она легкая, но в действительности очень сложная. Там и "низа", и "верха". Когда ты берешь "верха", это надо четко делать. Но это не говорит о том, что ты плохо поешь", - дала профессиональный совет Мукба.

Двенадцатилетняя Лолита Магомедова приехала из Гудауты, чтобы пройти кастинг музыкального конкурса "Абжьы зхоу". О проекте она узнала из социальных сетей в интернете и возлагает на него большие надежды.

"В первую очередь, я хочу получить опыт и, конечно же, завести друзей. Я не первый раз участвую в вокальных конкурсах, не так давно заняла второе место в проекте "Молодые голоса" в Сухуме", - рассказала начинающая певица.

© Sputnik / Дэвид Маргия

Дэвид Маргия настроен только на победу и других вариантов развития событий он даже не рассматривает. Об этом молодой вокалист рассказал корреспонденту Sputnik еще до начала кастинга. Для своего выступления Дэвид выбрал песни в жанрах поп и хип-хоп.

Абхазская "минусовка"

За десять дней со дня объявления о приеме заявок на детский музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" поступило 126 обращения. Однако большая часть потенциальных претендентов не смогли принять участие в кастинге из-за того, что не могли выполнить условие конкурса. По правилам проекта, каждый исполнитель должен спеть одну песню на абхазском языке и одну на иностранном.

"Из 126 заявок на сегодняшний день мы записали только 40 человек. Многие сами отказались участвовать из за того, что у них нет "минусовок" к абхазским песням. Это очень серьезная проблема. Сегодня мы прослушаем всех претендентов и спустя несколько дней, огласим результаты отбора", - сказала организатор проекта Хибла Мукба и добавила, что из общего числа претендентов в конкурс попасть смогут только 16 человек.

По словам организаторов, основная цель конкурса - содействие творческому росту молодых, начинающих исполнителей. В конкурсе могут принять участие дети в возрастных категориях – от 9 до 13 и от 13 до 16 лет.

В финале конкурса, который состоится в конце марта 2019 года, юные вокалисты выступят со звездами абхазской эстрады. В каждой возрастной категории жюри выберет троих победителей.