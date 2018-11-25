Apple планирует выпустить iPhone с радужными переливами

Стало известно, какой iPhone компания Apple представит в 2019 году.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Apple может выпустить iPhone c радужными переливами в 2019 году, компания получила патент на уникальную технологию создания градиентной задней панели для новых моделей своих смартфонов, сообщает портал "360" со ссылкой на Ixbt.com.

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Стеклянная панель сможет менять цвет в зависимости от освещения, а также создавать радужные переливы.

Сообщается, что такой ход вызван снижением продаж предыдущей модели iPhone. В связи с этим Apple решила пересмотреть стратегию продаж и выпустить смартфон с новым ярким корпусом в следующем году.

Запатентованная технология получила название Surface Finishing. Такой дизайн, а именно градиентная заливка камерофона, уже использовалась компанией Huawei.

Предполагается, что новая модель с градиентным "окрасом" корпуса будет презентована уже осенью 2019 года.