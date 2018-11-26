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Россия созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
Новости
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Ранее Украинская сторона потребовала от России возвращения на родину моряков кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение российской госграницы.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Россия срочно созвала встречу членов Совета безопасности ООН на 11 утра понедельника (19:00 по московскому времени) по ситуации, сложившейся в Азовском море, сообщил РИА Новости заместитель постоянного представителя России во всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности", — сказал Полянский.

Ранее Украина привела армию в состояние полной боевой готовности.

Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве.
© Sputnik / Стрингер
Украина просит Россию вернуть "захваченное военное имущество"

В заявлении пресс-службы Минобороны Украины сообщается, что распоряжение принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения на территории страны.

Более того, в полную боевую готовность привели Службу безопасности Украины.

"Усиленны контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб России и дестабилизации ситуации внутри страны", — заявили в ведомстве.

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Сторожевой корабль Адмирал Григорович прибыл в порт Севастополя
© Sputnik / Василий Батанов
Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Керченский пролив временно закрывали для прохода гражданских судов в целях безопасности. Однако в понедельник утром судоходство в Керченском проливе было возобновлено. Об этом сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

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