Москалькова о состоянии раненых украинских моряков: угрозы их жизни нет

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой, что раненные украинские военнослужащие, которые были задержаны после нарушения тремя кораблями границы России в Керченском проливе, находятся в больнице Керчи, угрозы их жизни нет, передает РИА Новости. © AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND Россия созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

"Трое раненых украинских моряков находятся в Первой Керченской больнице. Их состояние не оценивается как тяжёлое. Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни. Я на постоянной связи с Денисовой. Она эту информацию от меня по телефону получила", — заявила Москалькова.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.