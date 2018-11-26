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Татьяна Москалькова. Архивное фото

Москалькова о состоянии раненых украинских моряков: угрозы их жизни нет

© Sputnik / Владимир Федоренко
Новости
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Ранее Украинская сторона потребовала от России возвращения на родину моряков кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение российской госграницы.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой, что раненные украинские военнослужащие, которые были задержаны после нарушения тремя кораблями границы России в Керченском проливе, находятся в больнице Керчи, угрозы их жизни нет, передает РИА Новости.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
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"Трое раненых украинских моряков находятся в Первой Керченской больнице. Их состояние не оценивается как тяжёлое. Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни. Я на постоянной связи с Денисовой. Она эту информацию от меня по телефону получила", — заявила Москалькова.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

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