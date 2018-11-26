Лавров о ситуации в Керченском проливе: однозначная провокация

Ранее сообщалось о том, что Керченский пролив в целях безопасности временно закрывали для прохода гражданских судов , однако в понедельник утром судоходство в было возобновлено.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев наплевал на ключевые положения международного права, передает РИА Новости.

"Что касается вчерашнего инцидента, это однозначная провокация", — заявил он.

"Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства", — добавил министр.

Москва уверена, что провокация украинских ВМС в Керченском проливе была проведена как минимум с "благоволения", а скорее всего и прямого приказа высшего руководства страны, заявил Лавров.

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"Наверно, когда украинская сторона планировала эту провокацию, а то, что это было сделано с благоволения, а то и с прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений нет, наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые они хотят извлечь из этой ситуации, прежде всего, в расчете на то, что США и Европа как всегда безоглядно будут вставать на сторону провокаторов", — сказал министр.

Он напомнил о проекте резолюции Украины для генассамблеи ООН "о милитаризации Азовского моря" с критической оценкой того, что Украина считает милитаризацией Азовского моря.

"Под эту пустышку, которую они распространили в ООН, подобрать хоть какие-то факты, наверно, им тоже было немаловажно. Так что здесь мне трудно сказать, какие идеи витали в их умах, когда они эту провокацию планировали и чего они хотели добиться в плане продвижения своей политики", — заявил Лавров, подчеркнув, что эта политика идет по пути "радикал-национализма".

Глава МИД, комментируя возможный ввод военного положения на Украине, отметил, что Киев старается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

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"Уже знаете, что запущен процесс объявления военного положения на Украине, уже господин Турчинов (секретарь СНБО) сказал, что да, выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и я думаю, что скучно не будет наблюдать за тем, как эта украинская власть пытается в общем-то вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно", — сказал Лавров на пресс-конференции с доминиканским коллегой Мигелем Варгасом.

Комментируя возможный ввод новых санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе и на Донбассе,Лавров заявил, что Москву давно перестал волновать вопрос санкций.

"Ну и, наверное, насчет санкций. Я не знаю. Нас это уже давно перестало волновать", — сказал он. При этом, по его словам, любые ограничения — это плохо.

Сергей Лавров также прокомментировал обострение отношений Москвы и Киева.

"Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", — сказал он на пресс-конференции.

Киеву надо вести себя разумнее, Западу уже неудобно за то, что позволяет себе украинское руководство, считает глава Лавров.

"Надо себя вести поадекватнее немножко, потому что уже и западным спонсорам Киева порой бывает неудобно за то, в какие идеи, в какие раздумья облекают свои интересы украинские руководители", — заявил он.

У посольства России в Киеве в воскресенье вечером собрались митингующие, которые на фоне инцидента с задержанием украинских военных кораблей российскими выражали протест против действий РФ. Участники митинга принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры, дымовые шашки, пытались жечь шины. На месте работала полиция, вела диалог с протестующими.

Глава МИД назвал безобразной эту акцию националистов у посольства России в Киеве, полиция этот "шабаш" даже не пыталась остановить.

"Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заказывают бал на Украине, что подтвердилось и вчерашней безобразной акцией у российского посольства в Киеве, которое закидали дымовыми шашками. Полиция, по-моему, не то, что бездействовала, но особого рвения, чтобы прекратить этот шабаш, не предпринимала", — заявил министр на пресс-конференции.

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

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Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.