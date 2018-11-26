Лавров о ситуации в Керченском проливе: однозначная провокация

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев наплевал на ключевые положения международного права, передает РИА Новости.
"Что касается вчерашнего инцидента, это однозначная провокация", — заявил он.
"Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства", — добавил министр.
Москва уверена, что провокация украинских ВМС в Керченском проливе была проведена как минимум с "благоволения", а скорее всего и прямого приказа высшего руководства страны, заявил Лавров.
"Наверно, когда украинская сторона планировала эту провокацию, а то, что это было сделано с благоволения, а то и с прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений нет, наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые они хотят извлечь из этой ситуации, прежде всего, в расчете на то, что США и Европа как всегда безоглядно будут вставать на сторону провокаторов", — сказал министр.
Он напомнил о проекте резолюции Украины для генассамблеи ООН "о милитаризации Азовского моря" с критической оценкой того, что Украина считает милитаризацией Азовского моря.
"Под эту пустышку, которую они распространили в ООН, подобрать хоть какие-то факты, наверно, им тоже было немаловажно. Так что здесь мне трудно сказать, какие идеи витали в их умах, когда они эту провокацию планировали и чего они хотели добиться в плане продвижения своей политики", — заявил Лавров, подчеркнув, что эта политика идет по пути "радикал-национализма".
Глава МИД, комментируя возможный ввод военного положения на Украине, отметил, что Киев старается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.
Комментируя возможный ввод новых санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе и на Донбассе,Лавров заявил, что Москву давно перестал волновать вопрос санкций.
"Ну и, наверное, насчет санкций. Я не знаю. Нас это уже давно перестало волновать", — сказал он. При этом, по его словам, любые ограничения — это плохо.
Сергей Лавров также прокомментировал обострение отношений Москвы и Киева.
"Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", — сказал он на пресс-конференции.
Киеву надо вести себя разумнее, Западу уже неудобно за то, что позволяет себе украинское руководство, считает глава Лавров.
У посольства России в Киеве в воскресенье вечером собрались митингующие, которые на фоне инцидента с задержанием украинских военных кораблей российскими выражали протест против действий РФ. Участники митинга принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры, дымовые шашки, пытались жечь шины. На месте работала полиция, вела диалог с протестующими.
Глава МИД назвал безобразной эту акцию националистов у посольства России в Киеве, полиция этот "шабаш" даже не пыталась остановить.
"Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заказывают бал на Украине, что подтвердилось и вчерашней безобразной акцией у российского посольства в Киеве, которое закидали дымовыми шашками. Полиция, по-моему, не то, что бездействовала, но особого рвения, чтобы прекратить этот шабаш, не предпринимала", — заявил министр на пресс-конференции.
Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.