ФСБ опубликовала кадры допроса задержанных украинских военных

Ранее на Украине было введено военное положение сроком на 30 дней, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Военнослужащие украинских ВМС созналиcь в провокации в Керченском проливе, сообщает RT.

"Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — сказал украинский военный.

Подробные ответы на вопросы дали старший лейтенант Андрей Драч, матрос Сергей Цыбизов и капитан третьего ранга Владимир Лесовой.

«Запросы по остановке игнорировал сознательно»: сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих с задержанных кораблей pic.twitter.com/enmikcrGJ7 — RT на русском (@RT_russian) 26 ноября 2018 г.

Все трое военных дали признательные показания в совершении провокации и незаконном проникновении в территориальные воды России. Так, лейтенант Драч подтвердил, что украинских моряков многократно предупреждали о нарушении российской границы. В свою очередь капитан Лесовой подчеркнул, что они "сознательно проигнорировали запросы по остановке".

Лесовой рассказал, что экипаж сознательно игнорировал запросы по УКВ-радиостанции от российских пограничников.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Киев и НАТО рассмотрят совместное присутствие в Черном море

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.