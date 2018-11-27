В Крыму рассказали о самочувствии раненных в Керченском проливе моряков МВФ Украины

Ранее украинские военные дали признательные показания в совершении осознанной провокации и незаконном проникновении в территориальные воды России.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина рассказала РИА Новости о состоянии троих украинских моряков, пострадавших в результате инцидента в Черном море.

"Меня беспокоили раненые, какая, возможно, нужна помощь. Потому что украинский омбудсмен Денисова уже распускает слухи, что одному из моряков будут ампутировать кисть. Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное", — заявила Лубина.

Один из моряков ранен в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть. Подчеркивается, что пострадавшие — не командиры, а рядовые моряки 1999, 1998, 1994 годов рождения. Все они госпитализированы в керченскую больницу № 1.

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"Я жду решения суда и следствия о дальнейшей судьбе всех украинских моряков, чтобы подключиться, чтобы их права по российскому законодательству не нарушались", — отметила Лубина.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

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Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.