В Крыму рассказали о самочувствии раненных в Керченском проливе моряков МВФ Украины

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина рассказала РИА Новости о состоянии троих украинских моряков, пострадавших в результате инцидента в Черном море.
"Меня беспокоили раненые, какая, возможно, нужна помощь. Потому что украинский омбудсмен Денисова уже распускает слухи, что одному из моряков будут ампутировать кисть. Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное", — заявила Лубина.
Один из моряков ранен в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть. Подчеркивается, что пострадавшие — не командиры, а рядовые моряки 1999, 1998, 1994 годов рождения. Все они госпитализированы в керченскую больницу № 1.
"Я жду решения суда и следствия о дальнейшей судьбе всех украинских моряков, чтобы подключиться, чтобы их права по российскому законодательству не нарушались", — отметила Лубина.
Провокация в Керченском проливе
В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.