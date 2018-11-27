12:45 27 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.78
  • EUR75.62
Поиск

В Крыму рассказали о самочувствии раненных в Керченском проливе моряков МВФ Украины

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новости
Получить короткую ссылку
12 0 0

Ранее украинские военные дали признательные показания в совершении осознанной провокации и незаконном проникновении в территориальные воды России.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина рассказала РИА Новости о состоянии троих украинских моряков, пострадавших в результате инцидента в Черном море.

"Меня беспокоили раненые, какая, возможно, нужна помощь. Потому что украинский омбудсмен Денисова уже распускает слухи, что одному из моряков будут ампутировать кисть. Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное", — заявила Лубина.

Один из моряков ранен в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть. Подчеркивается, что пострадавшие — не командиры, а рядовые моряки 1999, 1998, 1994 годов рождения. Все они госпитализированы в керченскую больницу № 1.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
ФСБ опубликовала кадры допроса задержанных украинских военных

"Я жду решения суда и следствия о дальнейшей судьбе всех украинских моряков, чтобы подключиться, чтобы их права по российскому законодательству не нарушались", — отметила Лубина.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Даур Кове на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая
© Sputnik / Томас Тхайцук
Даур Кове о провокации в Черном море: в Киеве не осознают всех последствий
Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.

По теме

В ДНР готовы к любому развитию событий на линии соприкосновения
Рада ввела военное положение и назначила дату выборов президента Украины
ФСБ опубликовала кадры допроса задержанных украинских военных


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото участника фестиваля Беркутчи в Казахстане
    А дома лучше

    Свыше 2,5 тысяч этнических казахов отказались от китайского гражданства с начала 2018 года, заявили в МИД Казахстана.

  • Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
    Верный друг

    В Сети появилось видео, на котором собака упорно догоняет машину скорой помощи в Бишкеке. Врачи объяснили поведение животного.

  • Игрок Ростова Тимофей Калачёв
    Свои люди

    Министерство спорта России предложило не считать белорусских футболистов легионерами.

  • Журналист Юрий Алексеев
    Без вины виноватый

    Журналист Юрий Алексеев, которого задержала Полиция безопасности Латвии, но суд отказался поместить под арест, рассказал, в чем его обвиняют.

  • Церемония прощания и захоронения останков Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в Вильнюсе, архивное фото
    Переписывание истории

    МИД России прокомментировал признание Сеймом Литвы командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса главой балтийского государства.

  • NATO
    Внеблоковая Молдова

    Более 60% жителей Молдовы в случае всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, показал опрос.

  • Иконка социальной сети Instagram, архивное фото
    Хайп и критика

    Почему в погоне за популярностью некоторые таджикские блогеры не учитывают национальные особенности, получая в свой адрес негатив и даже угрозы?

  • Казанский кремль
    Без пересадок

    Между Ташкентом и Казанью запустили регулярный автобусный рейс: время в пути составляет 43 часа.

  • Эстонские солдаты готовятся к зарубежной миссии
    Мы с инспекцией!

    В конце ноября российские эксперты проверят военную деятельность эстонской армии в одном из районов балтийской страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Великий Бернардо Бертолуччи: каким его запомнят поклонники
Обнародовано видео последствий химатаки в Алеппо
Как выбрать зимние автомобильные шины – рекомендации Sputnik в инфографике
Как правильно выбрать зимние шины

Соцсети

Sputnikabkhazia