Адвокаты глав Ингушетии и Чечни заявили о конституционности закона о границе

Конституционный суд России во вторник рассмотрит запрос Евкурова о соответствии Конституции соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Адвокаты, представляющие главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова на слушаниях в Конституционном суде России по запросу о проверке конституционности соглашения о границе между регионами, считают это соглашение соответствующим Конституции России, передает РИА Новости.

"Надеемся, что сегодня будет поставлена точка в этом вопросе и строительство российского федерализма будет полностью завершено… Просим КС РФ признать соглашение соответствующим конституции", — сказал представляющий Кадырова адвокат Гаиб Берсункаев.

Аналогичную позицию высказал адвокат Александр Орлов, представляющий интересы Евкурова в КС России.

© Sputnik / Алексей Даничев В Конституционном суде начались слушания о границе между Ингушетией и Чечней

"Мы просим признать соглашение об установлении границы и соответствующий закон конституционным", — сказал журналистам адвокат Александр Орлов, представляющий интересы Евкурова.

"Конституционный суд Республики Ингушетия при исследовании указанного вопроса вышел за пределы своей компетенции. При рассмотрении указанного вопроса КС Республики Ингушетия были нарушены основополагающие начала судебного процесса", — сказал адвокат Евкурова.

Евкуров и Кадыров 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.