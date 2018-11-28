Вытянуть эфирное масло: уникальное открытие абхазских ученых

Несколько лет назад ученые СФТИ изобрели новую технологию извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения. О проделанной работе ученых СФТИ, об отсутствии развития и перспектив установки СВЧ читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

Сухумский физико-технический институт был создан по окончании Великой Отечественной войны. На сверхсекретном объекте СССР работали советские и немецкие ученые. В научно-исследовательском учреждении шла работа над проектом создания атомной бомбы и в других различных направлениях ядерной науки и техники.

После распада СССР и Отечественной войны народа Абхазии СФТИ остановил свои исследования. Десять лет назад Сухумский физико-технический институт принял молодых специалистов для работы над научными проектами СФТИ. В этот период ученый Николай Малых проводил исследования и занимался разработкой устройства по извлечению эфирных масел из растений.

"Николай Малых был увлечен этой идей и вел начальные разработки в своей лаборатории. Мы начинали свою работу под его руководством. У нас стояла задача построить установку СВЧ своими силами, используя доступные нам материалы", - объясняет сотрудник СФТИ Алхас Марколия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство эфирного маслa экстрактором СВЧ

Большая микроволновка

Изобретение ученых СФТИ уникально тем, что оно извлекает эфирные масла из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения. Микроволны до глубины пронизывают лист растения, из-за чего клетки сырья разрываются, таким образом вытягивая все полезное содержимое листа. После прогревания образуется пар, который проходит процесс охлаждения и в виде воды вытекает по трубам в специальный сборник, где эфирное масло отделяется от воды.

По словам ученого, СВЧ технология эффективнее традиционного метода гидродистилляции эфирного масла, которым пользуются во всем мире.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство эфирного маслa экстрактором СВЧ

"Первые разработки велись на небольших аналогичных устройствах, нам необходимо было знать, что из этого выйдет. Но процесс пошел сразу, и, проводя эксперименты уже на готовом устройстве, мы получили готовое масло. После этого мы несколько раз улучшали его, вносили новшества. Магнетроны, которые размещены на корпусе экстрактора, сильно нагревались и выходили из строя. Первое время они охлаждались специальным обдувом, для этого мы использовали вентиляторы, но проблема не решилась, и мы перешли на водяное охлаждение, а это отдельная разработка. Также с помощью экранирования мы минимизировали излучение", - объясняет Марколия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство эфирного маслa экстрактором СВЧ

Процесс пошел

Все необходимое сырье для экстрактора собирается в пригородах страны. В свежем виде оно загружается в тефлоновый контейнер экстрактора. Содержимое контейнера начинает вращаться, так сырье не подгорает. С момента запуска экстрактора до первой капли эфирного масла примерно полчаса, добавила в свою очередь специалист СФТИ Саида Багателия.

"Сырье для экстрактора дикорастущее. Иногда жители предлагают собрать лисья лавра, произрастающего у них во дворах. Мы стараемся собирать растения, удаленные от трассы, чтобы сырье было максимально чистое. Если взять в пример листья лавра, то при средней загрузке из 35 килограммов растения выходит приблизительно 70 миллилитров эфирного масла. В осенний сезон листья содержат в себе максимальное количества масла", - сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство эфирного маслa экстрактором СВЧ

В эфирном масле лавра содержится более 76 химических компонентов, которые можно использовать в медицине и фармацевтике, также в пищевой промышленности. Основной элемент лаврового масла - это эвкалиптол, который и придает такой острый запах амфоры масла.

Ученые СФТИ проводят экстракцию листьев лавра, эвкалипта, герани и канадского золотарника. Эфирное масло лавра пользуется спросом в России, в свою очередь масло эвкалипта больше востребовано в Абхазии.

"Вдоль трассы растет золотарник. Жители страны воспринимают его как сорняк. Мы с коллегами решили его проэкстрагировать, и, как оказалось, растение богато полезными элементами, которые широко используются в медицине. В Абхазии оно также стало востребовано, его используют для снятия мышечной боли, артрита, лечения суставов, многие люди приезжают издалека, чтобы купить эфирное масло", - рассказывает Багателия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Производство эфирного маслa экстрактором СВЧ

Перспективы

Абхазия - субтропическая страна, где произрастает множество растений, содержащих в себе полезные элементы, которые имеют ценность в медицине, фармацевтике, косметологии, парфюмерии. До Отечественной войны 1992-1993 годов в Абхазии была развита промышленность эфирных масел, продукт поставляли по всему Советскому Союзу.

За последние десять лет учеными СФТИ были созданы три установки, два СВЧ экстрактора и один аппарат паровой дистилляции. По словам ученых, все задачи были выполнены, методы подробно описаны, эфирное масло изучено, на следующий год ученые запустят паровой экстрактор... и настанет период неопределенности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эфирные масла

"Институт не преследует коммерческий интерес. Мы ставили перед собой только научные цели. Объема продукции, которую мы производим, не хватает, чтобы выйти на большой рынок сбыта. Учитывая ценность и полезные свойства эфирных масел, они вызывают большой интерес у инвесторов, но мы производим небольшие объемы, из-за этого дело не продвигается, и производство эфирных масел не имеет своего развития, к тому же нет поддержки государства", - сетует Марколия.