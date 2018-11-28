В аэропортах Москвы задержаны более 15 рейсов

В московских аэропортах в среду 28 ноября из-за снегопада отменены шесть рейсов, еще более 15 задержаны.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Более 15 рейсов задержаны и шесть отменены в аэропортах Москвы в среду 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 7:50 мск в аэропорту "Домодедово" отменены два рейса и семь задержаны, в "Шереметьево" задержаны шесть рейсов, во "Внуково" задержаны четыре рейса и отменены еще четыре. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет.

При этом, согласно сервису "Яндекс.Пробки", автомобильные пробки в Москве на утро среды достигли 4 баллов.

Во вторник вечером Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила, что контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в связи с погодными условиями в аэропортах Московского авиаузла.