Диспенза о программе ПР ООН по развитию села: жители трех районов могут стать участниками

Менеджер по проектам ПР ООН Федерика Диспенза в интервью на радио Sputnik рассказала о совместной стратегии Европейского Союза и Программы развития ООН (ПР ООН) по развитию сельских территорий в Абхазии.

Sputnik.

Совместная стратегия Европейского Союза и Программы развития ООН (ПР ООН) по развитию сельских территорий начала реализовываться в 2017 году в трех районах Абхазии: Гудаутском, Гагрском и Очамчырском.

О чем программа

Менеджер по проектам ПР ООН Федерика Диспенза рассказала, что программа по развитию сельских территорий работает как в Европейском Союзе, так и в соседних странах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Поднять село: проект ЕС и ООН представили в Сухуме

"Основной целью данной программы является оказание поддержки в области сельского хозяйства. Программа также несет компонент, который имеет партнерство с другим агентством ООН, которая называется Всемирная продовольственная программа, она направлена на поддержку борьбы с инвазивными видами насекомых, оказывающих пагубное действие на сельхозпродукцию", - подчеркнула она.

По ее словам, сильной стороной проекта можно считать, что работа в сельских территориях проводится с участием местных жителей.

"Есть определенная группа, которая сформирована в каждом районе, все участники данной группы представляют абсолютно все сельские местности, это люди разных специальностей, от учителей до представителей бизнеса, общественных организаций", - сообщила Диспенза.

Помимо местных жителей, организаторы программы активно работают с представителями руководства всех районов, где реализуется проект.

"Инициативные группы в районах призвана совместно с нами определять приоритеты, которые есть в сельской местности", - сказала менеджер проекта.

Как определяют нужды села

Начиная с весны текущего года, инициативные группы трех районов совместно с организаторами занимаются определением приоритетов для населенных пунктов, эта работа будет проходить до конца года.

"И только уже в 2019 году мы будем знать, что конкретно профинансируем в данном проекте. С января будущего года мы открываем конкурс заявок, который будет идти ровно месяц, и любой желающий может подать проект, который имеет непосредственное отношение к тому или иному району", - рассказала Федерика Диспенза.

Она добавила, что организаторы проекта не только разработали стратегию, но и привлекли к работе местные общины для того, чтобы реализовать программу.

"Все инициативные группы активны, во всех трех районах идет большая работа, все хотят наконец-то увидеть плоды работы", - заметила она.

Согласно программе, с 3 по 28 декабря организаторы будут оказывать содействие людям, которые хотят представить свои проекты для реализации, сообщила Диспенза.

"Мы будем рассказывать о том, как нужно писать проектные предложения, к чему нужно быть готовым. В каждом районе будет работать группа тренеров, у нас есть отдельные специалисты по написанию социальных проектов и отдельные специалисты по написанию бизнес-проектов", - подчеркнула она.

Федерика Диспенза отметила, что любой проект, который будет поддержан и получит финансирование, будет рассматриваться с точки зрения софинансирования.

"То есть исполнитель проекта должен внести свою лепту в пределах от 5 до 10% от суммы финансирования. Есть второй важный момент – ни один проект, который получит одобрение, не предусматривает передачу денежных средств заявителю. Все необходимые затраты Программа развития ООН будет производить самостоятельно", - сказала она.

Когда пройдет конкурс

Менеджер по проектам ПР ООН Федерика Диспенза отметила, что 15 января 2019 года открывается конкурс проектов, который продлится ровно месяц.

"После этого периода начинается оценка проектов, которая несет за собой три фазы, первая – это оценка экспертов, затем будет так называемая фаза интервью, когда любой человек, подавший свою заявку, прошедший первую стадию, может прийти и защитить свой проект перед инициативной группой, перед ПР ООН и экспертами. Третья фаза отбора подразумевает под собой визиты на места, непосредственно команда проекта вместе с экспертами, либо с участниками инициативных групп на местах убедятся, что все, что было на бумаге, соответствует действительности", - сообщила она.

© Фото : с сайта Президента Абхазии Экология и здравоохранение: Нильс Скотт о деятельности ПРООН в Абхазии

Федерика Диспенза выразила надежду на то, что оценка проектов продлится не более чем месяц, и уже в середине марта 2019 года она будет завершена. Далее Программа развития ООН зарезервирует время на закупы всего необходимого, на все отобранные проекты.

После активной фазы закупа и передачи оборудования ПР ООН будет заниматься мониторингом того, как осуществляются проекты.

"Мы будем следить, все ли идет по плану, нужна ли дополнительная помощь, то есть мы не оставим их после передачи оборудования", - рассказала она.

Федерика Диспенза сообщила, что с января по февраль будет проходить первая фаза приема заявок по проекту, следующая пройдет в августе 2019 года.

"Все пойдет по тому же распорядку, тренинги, прием заявок, потом уже оценка ситуации, распределение грантов и мониторинг", - сказала Диспенза.

На каждый из трех районов (Гудаутский, Гагрский и Очамчырский) предусмотрено по 300 тысяч долларов, сообщила она.

Подать заявку для участия в программе ПР ООН можно по адресу ENPARD.ABKHAZIA.@gmail.com +79409923010.