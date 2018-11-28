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Арестованным за нарушение госграницы украинским морякам предъявили обвинение

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новости
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Арестованным в Крыму морякам ВМС Украины предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Двенадцати украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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В аппарате отметили, что Лубина встретилась с некоторыми из арестованных.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией и обвинил Украину в нарушении международного законодательства. В Кремле подчеркнули, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом.

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