Арестованным за нарушение госграницы украинским морякам предъявили обвинение

Арестованным в Крыму морякам ВМС Украины предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Двенадцати украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной.

© Sputnik / Алексей Мальгавко В Крыму рассказали о самочувствии раненных в Керченском проливе моряков МВФ Украины

В аппарате отметили, что Лубина встретилась с некоторыми из арестованных.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией и обвинил Украину в нарушении международного законодательства. В Кремле подчеркнули, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом.