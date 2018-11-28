Фестиваль абхазской культуры пройдет в Краснодаре

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Фестиваль абхазской культуры "Апсны – страна души" пройдет в Центре национальных культур Краснодара в среду 28 ноября, сообщил в интервью радио Sputnik организатор мероприятия Василий Чанба.
Мероприятие будет разделено на две части. В первой части участники познакомят гостей с традиционной абхазской кухней и национальными блюдами. Во второй части состоится праздничный концерт.
"В нем примут участие организованный при Кубанском государственном университете кавказский ансамбль "АСАД", адыгейский танцевальный коллектив "Ашхама" , осетинский ансамбль "Алан", а также студия кавказских танцев "Ритмы Кавказа"", - рассказал Чанба.
После концерта гостям покажут короткометражный любительский фильм об истории и природе Абхазии, а также представят фотовыставку абхазских фотографов. Особыми гостями мероприятия станут певцы абхазской эстрады Хибла Мукба и Авто Конджария.
В фестивале примут участие абхазские студенты краснодарских вузов, приглашены будут представители администрации Краснодарского края. По словам организатора, фестиваль абхазской культуры проходит в Краснодаре уже в восьмой раз и ежегодно привлекает большое количество гостей.
"В этом году мы ожидаем около 100 абхазских студентов со всех вузов. С каждым годом интерес к абхазской культуре увеличивается, а в этот раз мы даже боимся, что все желающие не поместятся в зале", - отметил организатор.
Начало фестиваля абхазской культуры "Апсны - страна души" запланировано на 19:00. Вход будет свободный.