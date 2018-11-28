19:46 28 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.94
  • EUR75.52
Поиск
Новости

Широколобый по-австралийски: как бык спасся от скотобойни

Получить короткую ссылку
173 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY

В Австралии бык спасся от скотобойни благодаря своим гигантским размерам.

Быку по кличке Никерс в австралийском городе Перт удалось избежать участи быть проданным на скотобойню, так как он вырос слишком большим. Бык ростом почти два метра и весом около 1,4 тонны останется спокойно жить на пастбище.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РЮО А.И.Бибилов
    Осетинское слово

    В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

  • Яллы кочари
    Танцуют все!

    Комитет ЮНЕСКО внес несколько национальных азербайджанских танцев в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия.

  • Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль во время Ялтинской конференции (февраль 1945). СССР
    Первая порция

    В ФСО рассказали, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые попробовал армянский коньяк.

  • Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
    "Боги злятся на людей"

    Глава МИД Латвии прокомментировал уникальное природное явление в Риге – снег в сочетании с гром и молниями.

  • Литовский солдат
    Мы с проверкой

    Военные эксперты из Литвы прибыли в Беларусь, чтобы проинспектировать одно из подразделений вооруженных сил.

  • Brexit
    Жизнь после Brexit

    Молдова начнет переговоры по заключению нового двустороннего соглашения о политическом и торговом партнерстве с Великобританией.

  • Президент РЮО А.И.Бибилов
    Осетинское слово

    В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

  • Яллы кочари
    Танцуют все!

    Комитет ЮНЕСКО внес несколько национальных азербайджанских танцев в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия.

  • Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль во время Ялтинской конференции (февраль 1945). СССР
    Первая порция

    В ФСО рассказали, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые попробовал армянский коньяк.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Жилище китобоя и Освенцим: лучшие снимки фотоконкурса об истории
В Австралии бык спасся от скотобойни благодаря своим гигантским размерам
Широколобый по-австралийски: как бык спасся от скотобойни
Как выбрать зимние автомобильные шины – рекомендации Sputnik в инфографике
Как правильно выбрать зимние шины

Соцсети

Sputnikabkhazia