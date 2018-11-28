Широколобый по-австралийски: как бык спасся от скотобойни

Быку по кличке Никерс в австралийском городе Перт удалось избежать участи быть проданным на скотобойню, так как он вырос слишком большим. Бык ростом почти два метра и весом около 1,4 тонны останется спокойно жить на пастбище.
В Австралии бык спасся от скотобойни благодаря своим гигантским размерам.
Быку по кличке Никерс в австралийском городе Перт удалось избежать участи быть проданным на скотобойню, так как он вырос слишком большим. Бык ростом почти два метра и весом около 1,4 тонны останется спокойно жить на пастбище.
На заседании Общественной палаты Абхазии, которое состоялось в среду 28 ноября, обсудили инициативу депутатов Сухумского городского собрания провести референдуме по избранию главы столицы республики путем прямых выборов.
О том, почему как важно делиться своим теплом с человеком во Всемирный день сострадания, в беседе на радио Sputnik рассказала директор государственного Дома-интерната для престарелых и инвалидов в Абхазии Анна Кварчия.
Выставка "Россия-Япония" художников Варвары Бубновой и Александра Лозового будет работать в Доме Русского зарубежья до 16 января 2019 года.
О введении на Украине военного положения и причинах инцидента в Черном море рассуждает автор РИА Новости Виктор Мараховский.
На заседании Общественной палаты Абхазии, которое состоялось в среду 28 ноября, обсудили инициативу депутатов Сухумского городского собрания провести референдуме по избранию главы столицы республики путем прямых выборов.
Академик Зураб Джапуа занял пост президента Академии наук Абхазии во второй раз.
Выставка "Россия-Япония" художников Варвары Бубновой и Александра Лозового будет работать в Доме Русского зарубежья до 16 января 2019 года.
В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Комитет ЮНЕСКО внес несколько национальных азербайджанских танцев в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия.
В ФСО рассказали, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые попробовал армянский коньяк.
Казахстан и Россия по итогам 2018 года могут довести объем товарооборота до уровня 2013 года, когда две страны не испытывали санкционного давления.
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Французская актриса Брижит Бардо написала открытое письмо белорусскому президенту Александру Лукашенко.
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Военные эксперты из Литвы прибыли в Беларусь, чтобы проинспектировать одно из подразделений вооруженных сил.
Молдова начнет переговоры по заключению нового двустороннего соглашения о политическом и торговом партнерстве с Великобританией.
Таджикистан хочет бороться за качество куриного мяса на внутреннем рынке республики с помощью США.
В Узбекистане фермерские хозяйства с низкой урожайностью признают "предателями по отношению к земле".
Правозащитница сообщила Sputnik Эстония, о чем она собирается рассказать на Форуме ООН по вопросам нацменьшинств.
В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Комитет ЮНЕСКО внес несколько национальных азербайджанских танцев в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия.
В ФСО рассказали, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые попробовал армянский коньяк.