На Сочи надвигается шторм, в Абхазии обойдется ливнем и грозой

По сообщению абхазских синоптиков, в четверг 29 ноября в республике будет ливень и гроза, о штормовой опасности не сообщается.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Метеорологи прогнозируют на территории Сочи сильные дожди, грозы, ветер порывами до 25 метров в секунду, волнение моря - до четырех баллов, сообщает "Макс-Портал".

Кроме того, ожидается, что уровень воды в реках поднимется, есть риск схода селей в горах. Синоптики полагают, что шторм будет продолжаться с вечера 28 ноября и весь день 29 ноября. Также метеорологи не исключают возникновения смерчей на участке Магри-Веселое.

"Из-за стихии возможен подмыв опор ЛЭП и мостов, размыв берегов рек, повал деревьев и рекламных конструкций, а также подтопление пониженных участков местности, населенных пунктов, низководных мостов, дорог федерального и местного значения. Необходимо учитывать, что уровень воды в реках может подниматься неожиданно, когда в горах идет дождь, а на побережье осадков нет", - отмечается в сообщении.

Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Абхазские синоптики не сообщают о штормовой опасности. Метеорологи отмечают, что в четверг 29 ноября в республике пройдет сильный ливень и гроза, возможен град. В предгорьях дождь со снегом, в горах - снег.