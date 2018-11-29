Согреваются не чачей: Сухумский питомник обезьян готов к зиме

О том, как в Сухумском питомнике обезьян готовятся к предстоящей зиме, какие виды приматов наиболее чувствительны к холодам и как меняется рацион обезьян с наступлением холодов, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В клетке, но с комфортом

Несмотря на то, что до начала календарной зимы остается несколько дней, в Сухумском питомнике обезьян уже включили отопление, каждый вольер оборудован закрытым помещением, в котором тепло, туда приматы заходят, если им становится холодно под открытым небом.

Заведующая Научно-приматологическим музеем Сухумского питомника обезьян Альдона Салакая рассказала, что особо чувствительных приматов заселяют в дом, который защищен от холода, ведь они, как и люди, могут заболеть, так же чихают, у них повышается температура тела.

© Sputnik / Илона Хварцкия Зимовка в питомнике

"Для того, чтобы сохранить здоровье обезьян, для них созданы комфортные условия. Самые сложные в плане акклиматизации японские макаки, они считаются самыми северными приматами на земле. В первую очередь отапливаются их помещения", — рассказала она.

Салакая отметила, что в этом году из Латинской Америки в питомник привезли новых приматов – капуцинов, они также требуют бережного к себе отношения, поэтому еще в середине октября их перевели на второй этаж подальше от сырости.

© Sputnik / Илона Хварцкия Зелёная мартышка

Чем кормят зимой

В отличие от летнего периода зимой обезьян кормят горячей пищей, если очень холодно приматам дают горячую кашу и хлеб, как пошутила Альдона Салакая, чачей согревать обезьян еще не пробовали.

"В рацион обезьян обязательно входит сухой корм, содержащий много ингредиентов, витамины, даем им овощи и фрукты. Обязательно им нужно давать горячий хлеб, также кормим приматов яйцами", — рассказала Салакая.

Горячий завтрак и "номера" с отоплением: как сухумских обезьян готовят к зиме

По ее словам, наиболее устойчивы к холодам макаки гамадрилы и макаки резусы, которые могут обойтись без отопления.

"Африканские гамадрилы зимой, даже когда на улице снег и гололед, они выходят под открытое небо", — подчеркнула она.

Альдона Салакая сообщила, что среди остальных видов обезьян в питомнике в "одиночной камере" сидит самец лапундер, она надеется, что когда-нибудь ему найдется пара и появится семейство. На вопрос, пробовали ли подсадить к нему самку другого вида, Салакая пошутила, что это человек может быть с чужой, а лапундер может быть в отношениях только со своей спутницей.