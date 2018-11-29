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В "Роскосмосе" рассказали о сроках лунной программы России

© Sputnik / Anton Denisov
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Российская программа освоения Луны будет проходить в несколько этапов до 2040 года, сообщили в "Роскосмосе".

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Разрабатываемая "Роскосмосом" и РАН программа исследования и освоения Луны будет рассчитана до 2040 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госкорпорации по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева.

"Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство российской национальной станции на орбите Луны предлагается начать в 2025 году с запуска "базового модуля".

Базовый модуль окололунной станции планируется запустить в конце 2025 года. В последующем к орбитальной станции будут стыковаться прилетающие с Земли корабли и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на поверхность Луны.

Ученые предлагают в рамках концепции исследования и освоения Луны построить на ее поверхности две астрономические обсерватории.

Теги:
государственная программа, Роскосмос, Луна


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