В "Роскосмосе" рассказали о сроках лунной программы России

Российская программа освоения Луны будет проходить в несколько этапов до 2040 года, сообщили в "Роскосмосе".

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Разрабатываемая "Роскосмосом" и РАН программа исследования и освоения Луны будет рассчитана до 2040 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госкорпорации по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева.

"Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство российской национальной станции на орбите Луны предлагается начать в 2025 году с запуска "базового модуля".

Базовый модуль окололунной станции планируется запустить в конце 2025 года. В последующем к орбитальной станции будут стыковаться прилетающие с Земли корабли и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на поверхность Луны.

Ученые предлагают в рамках концепции исследования и освоения Луны построить на ее поверхности две астрономические обсерватории.