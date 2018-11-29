Евросоюз принял заявление по инциденту в Черном море

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Евросоюз намерен пристально следить за развитием ситуации в Керченском проливе и готов действовать адекватно в координации с международными партнерами, говорится в распространенном в среду 28 ноября заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини от имени Евросоюза, сообщает РИА Новости.

При этом в заявлении, положения которого были согласованы по итогам двухдневных консультаций дипломатических представителей стран Евросоюза, нет формулировок о возможности новых санкций.

"ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни… Мы встревожены применением силы Россией, что на фоне усиливающейся милитаризации в регионе неприемлемо", — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Евросоюз "призывает всех проявлять максимальную сдержанность и немедленно снизить эскалацию ситуации, настоятельно призывает Россию безотлагательно освободить захваченные суда и их экипаж".

"Европейский союз будет и впредь внимательно следить за развитием ситуации и настроен действовать адекватным образом в тесной координации со своими международными партнерами", — говорится в заявлении.

Ранее газета Welt написала со ссылкой на диписточники в Евросоюзе, что Германия и Франция выступают против ужесточения существующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Путин назвал инцидент в Черном море провокацией

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин". Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.