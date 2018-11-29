Трамп поинтересовался действиями украинских моряков у берегов Крыма

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post поинтересовался, предупреждал ли Киев российскую сторону о планах прохода кораблей через Керченский пролив перед тем, как украинские моряки нарушили границу России и были задержаны, сообщает РИА новости.

"Был вопрос — было ли предупреждение? Они (украинские корабли. — Прим. ред.) дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю", — поинтересовался американский президент, добавив, что ему не нравится случившееся и что "этого не должно было произойти".

Также он заявил, что примет решение о том, состоится ли встреча с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, после отчет команды национальной безопасности по недавнему инциденту в Керченском проливе и по "действиям России на востоке Украины".

© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI Песков: встреча Путина и Трампа на G20 согласована и готовится

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям пограничной службы ФСБ.

Все три корабля задержали с применением оружия, трое украинских моряков получили ранения.

На борту оказалось 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации.Всех задержанных обвиняют в нарушении госграницы. Во вторник и среду суд арестовал их на два месяца.

Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая, по его словам, связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Также он напомнил, что в сентябре этого года караван военных кораблей Украины уже проходил под Керченским мостом в соответствии с договоренностями и требованиями, уведомив о цели назначения.

"Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели в пункт назначения в Азовском море", — отметил он.