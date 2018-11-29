На выборах в Грузии победила кандидат, собирающаяся возвращать Абхазию любовно

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, одержала победу на выборах президента Грузии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны, сообщает РИА Новости.

После подсчета 100% бюллетеней Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

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Второй тур выборов прошел накануне. Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 780 тысяч человек.

По предварительным данным, явка составила 56,23 процента. В это число не входят избиратели за границей. В России участки не открывались, потому что между странами нет дипломатических отношений.

Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования. После реформы 2010 года Грузия стала парламентской республикой, в 2017 году грузинский парламент утвердил изменения в Конституцию, согласно которым уже в 2024 году избирать главу государства будут 300 членов специальной коллегии. Согласно обновленной Конституции, президент Грузии ​​сохраняет за собой звание главы государства. Он является высшим политическим должностным лицом, но без исполнительных функций, представляет государство на международном уровне; вести переговоры и оформлять соглашения он может лишь с согласия правительства. Он также лишен законодательной инициативы.

Формально Зурабишвили - независимый кандидат, но поддержку ей оказывает правящая в стране с 2012 года партия "Грузинская мечта" и ее лидер — самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили.

Во время предвыборной компании Зурабишвили заявила, что "Россия начала войну против Грузии еще сто лет назад", однако в августе 2008 года именно "Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта". Позже она поправила себя, добавив, что "не говорит, что Россия - не агрессор".

В ходе предвыборной кампании Зурабишвили не раз делала заявления по Абхазии, в частности отметив, что возвращение Абхазии в состав Грузии должно произойти мирным путем.

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"Дорога к ним уже проложена. Это прекрасная программа здравоохранения, которая работает и, вероятно, является самым эффективным инструментом, который у нас есть сегодня, но нам нужно найти еще много других. Кроме того, строительство больницы в Рухи — это очень правильный шаг, необходимо предпринять много таких шагов для возвращения Абхазии и абхазов. Это возвращение произойдет не насилием. Это возвращение произойдет нашей любовью, нашей дипломатией, нашим мирным путем, но это произойдет", — сказала политик в одном из своих интервью.

Перед вторым туром выборов Зурабишвили в телевизионном интервью отметила, что тот, кто говорит, что можно в одностороннем порядке изменить грузино-российские отношения, не заслуживает доверия, потому что "это зависит от обеих сторон".

"У президента есть большие представительские полномочия во внешней политике. А внешнюю политику я отлично знаю по работе на своих предыдущих должностях во Франции и в Грузии. Здесь многое зависит от личных инициатив, идей и контактов. Вот эти три вещи, плюс опыт у меня есть. Но сейчас это будет зависеть и от наших отношений с европейскими и американскими партнерами. Надо искать новые пути, чтобы выйти из нынешней застойной ситуации. Мы должны обсудить с Европейской миссией (Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии - ред.), какие дополнительные меры могут быть приняты без установления границы. Это то, что я назвала бы нашей красной линией, за которую мы не пойдем".

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Более 30 лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Спустя пять лет объявила об уходе из грузинской политики.

В 2013-м она уже баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции для участия в выборах главы государства.

Инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря.