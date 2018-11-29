Трапш о мирных намерениях нового президента Грузии: предвыборная риторика

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik, Бадрак Авидзба. Политолог Николай Трапш считает, что новый президент Грузии Саломе Зурабишвили не откажется от военной составляющей в попытках разрешить конфликт с Абхазией. Об этом он сказал в интервью Sputnik.

В ходе предвыборной кампании Саломе Зурабишвили не раз делала заявления по Абхазии, в частности отметив, что возвращение Абхазии в состав Грузии должно произойти мирным путем.

© Sputnik Александр Имедашвили На выборах в Грузии победила кандидат, собирающаяся возвращать Абхазию любовно

"Грузия от военной составляющей не откажется ровно до того момента, пока не увидит, что их инициатива другого плана, то есть политика мирного вовлечения, дает осязаемые результаты. Пока все, что делается в этом направлении, сугубо формальное, то есть мы не можем наблюдать существенного изменения общественного мнения в Абхазии, которое говорило бы о том, что Абхазия каким-то образом настроена на системный диалог с Грузией", - добавил он.

Заявления о мирном покорении Абхазии ничего не стоят до той поры, пока они не выражены документально, сказал политолог.

"Трамп тоже на выборах много чего обещал, но из этого и 10% не выполнено не только по отношению к России, но и к внутренним американским проблемам, то же самое будет происходить и здесь. Если в результате Женевских переговоров будет подписано рамочное соглашение о неприменении силы для разрешения конфликта, тогда можно будет говорить, что это какая-то целевая программа, которая будет отличать нового президента Грузии", - сказал Николай Трапш.

Независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией "Грузинская мечта", Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента в Грузии.

В ходе предвыборной кампании Саломе Зурабишвили не раз делала заявления по Абхазии, в частности отметив, что возвращение Абхазии в состав Грузии должно произойти мирным путем.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии. После подсчета 100% бюллетеней Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

Второй тур выборов прошел накануне. Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 780 тысяч человек.

По предварительным данным, явка составила 56,23 процента. В это число не входят избиратели за границей. В России участки не открывались, потому что между странами нет дипломатических отношений.